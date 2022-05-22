Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Російські війська проривалися до Сєвєродонецька з чотирьох напрямків, але були відкинуті – Гайдай

Ілюстраційне фото: наслідки обстрілу в Сєвєродонецьку, березень 2022 року

Російські війська намагалися прорватися до Сєвєродонецька, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вранці 22 травня.

«Одразу із чотирьох напрямків намагалися увірватися до Сєвєродонецька росіяни, але отримали гідну відсіч й відійшли на попередні позиції. Втім, артилерійські та мінометні обстріли житлових кварталів ними продовжилися. Постраждав майже кожний підконтрольний населений пункт», – заявив він.

За даними обласної влади, протягом доби в Сєвєродонецьку пошкоджені сім будинків, у Лисичанську – п’ять, по п’ять – у Тошківці та Нирковому. Ще чотири будинки зазнали руйнувань у Врубівці, по три – у Гірському та Золотому, два – у Привіллі.

«Позиції наших військ на фронті росіяни обстрілюють вдовж усієї лінії зіткнення поблизу Лисичанська та Сєвєродонецька. Противник вів наступальні та штурмові дії в районах Осколонівки, Пурдівки, Щедрищевого та Смолянинового. Наступ відбито, ворог зазнав втрат та був вимушений відійти на старі позиції», – додав Гайдай.

Читайте також: ОВА: сім людей загинули на Донеччині через обстріли РФ, 10 – поранені

Протягом доби 21 травня, як повідомляв Генеральний штаб Збройних сил, українські війська відбили дев’ять атак Росії на Донбасі. В ході цього вони знищили п’ять танків, чотири артилерійські системи, десять одиниць бойової броньованої техніки та два автомобіля противника. Підрозділи протиповітряної оброни уразили один безпілотник «Орлан-10».

Як переживають важкі бої ті, хто залишилися у Сєвєродонецьку (відео)
Embed
Як переживають важкі бої ті, хто залишилися у Сєвєродонецьку (відео)

No media source currently available

0:00 0:03:06 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG