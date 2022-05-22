Російські війська проривалися до Сєвєродонецька з чотирьох напрямків, але були відкинуті – Гайдай

Російські війська намагалися прорватися до Сєвєродонецька, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вранці 22 травня.

«Одразу із чотирьох напрямків намагалися увірватися до Сєвєродонецька росіяни, але отримали гідну відсіч й відійшли на попередні позиції. Втім, артилерійські та мінометні обстріли житлових кварталів ними продовжилися. Постраждав майже кожний підконтрольний населений пункт», – заявив він.

За даними обласної влади, протягом доби в Сєвєродонецьку пошкоджені сім будинків, у Лисичанську – п’ять, по п’ять – у Тошківці та Нирковому. Ще чотири будинки зазнали руйнувань у Врубівці, по три – у Гірському та Золотому, два – у Привіллі.

«Позиції наших військ на фронті росіяни обстрілюють вдовж усієї лінії зіткнення поблизу Лисичанська та Сєвєродонецька. Противник вів наступальні та штурмові дії в районах Осколонівки, Пурдівки, Щедрищевого та Смолянинового. Наступ відбито, ворог зазнав втрат та був вимушений відійти на старі позиції», – додав Гайдай.

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Протягом доби 21 травня, як повідомляв Генеральний штаб Збройних сил, українські війська відбили дев’ять атак Росії на Донбасі. В ході цього вони знищили п’ять танків, чотири артилерійські системи, десять одиниць бойової броньованої техніки та два автомобіля противника. Підрозділи протиповітряної оброни уразили один безпілотник «Орлан-10».