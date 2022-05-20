Україна звільнятиме свої території «винятково» військовим шляхом – очільник ГУР

Україна звільнить окуповані російськими військами території у силовий спосіб – про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив у інтерв’ю The Wall Street Journal, оприлюдненому 20 травня.

Очільник української розвідки визнав, що Росія «повільно, але стабільно» просувається вперед на Донбасі, зокрема, поблизу Попасної в Луганській області.

«Десь вони матимуть успіх, десь терпітимуть поразку. Але це взагалі неважливо, тому що Росія зрештою програє, а Україна поверне свої тимчасово втрачені території. Вона зробить це силою, винятково силою, тому що іншого шляху не існує», – сказав він.

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За оцінкою генерала Буданова, Росія має ресурси для продовження боїв щонайменше до кінця поточного року. Водночас, вважає він, Володимир Путін «у повному глухому куті»:

«Він не може зупинити війну і не може виграти її. Він не може виграти з об’єктивних причин. А щоб зупинити її, він мусить визнати, що Росія – зовсім не та сильна та велика держава, якою він намагався її зобразити».

За словами Буданова, якого цитує WSJ, близько 40% російського вищого військового та розвідувального командування родом з України, відтак Москва мала достатньо даних про український уряд, армію та суспільство. Водночас, каже він, Путін відкинув більш помірковані варіанти від своїх радників, обравши натомість повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого.

«Я вражений російською дурістю. З усіх опцій, які Путін мав перед початком війни, він обрав найбрутальнішу та найгіршу для себе. Російські фахівці неодноразово застерігали його, що цей варіант – останній, і його треба дуже обережно прораховувати. Вони мали для нього набагато кращі пропозиції. Тепер ми бачимо результат», – міркує очільник ГУР.

До початку повномасштабного вторгнення Росії до України представники української влади неодноразово повторювали, що бачать лише дипломатичний шлях для звільнення окупованих не той момент Криму та частин Донецької й Луганської областей.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.