Україна звільнятиме свої території «винятково» військовим шляхом – очільник ГУР

Україна звільнить окуповані російськими військами території у силовий спосіб – про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив у інтерв’ю The Wall Street Journal, оприлюдненому 20 травня.
Очільник української розвідки визнав, що Росія «повільно, але стабільно» просувається вперед на Донбасі, зокрема, поблизу Попасної в Луганській області.
«Десь вони матимуть успіх, десь терпітимуть поразку. Але це взагалі неважливо, тому що Росія зрештою програє, а Україна поверне свої тимчасово втрачені території. Вона зробить це силою, винятково силою, тому що іншого шляху не існує», – сказав він.
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За оцінкою генерала Буданова, Росія має ресурси для продовження боїв щонайменше до кінця поточного року. Водночас, вважає він, Володимир Путін «у повному глухому куті»:
«Він не може зупинити війну і не може виграти її. Він не може виграти з об’єктивних причин. А щоб зупинити її, він мусить визнати, що Росія – зовсім не та сильна та велика держава, якою він намагався її зобразити».
За словами Буданова, якого цитує WSJ, близько 40% російського вищого військового та розвідувального командування родом з України, відтак Москва мала достатньо даних про український уряд, армію та суспільство. Водночас, каже він, Путін відкинув більш помірковані варіанти від своїх радників, обравши натомість повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого.
«Я вражений російською дурістю. З усіх опцій, які Путін мав перед початком війни, він обрав найбрутальнішу та найгіршу для себе. Російські фахівці неодноразово застерігали його, що цей варіант – останній, і його треба дуже обережно прораховувати. Вони мали для нього набагато кращі пропозиції. Тепер ми бачимо результат», – міркує очільник ГУР.
До початку повномасштабного вторгнення Росії до України представники української влади неодноразово повторювали, що бачать лише дипломатичний шлях для звільнення окупованих не той момент Криму та частин Донецької й Луганської областей.
Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3 573 та 3 816 поранень цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 12 травня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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