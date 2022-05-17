Росія хоче «терміново» показати іноземним ЗМІ Маріуполь, Херсон та інші окуповані міста – розвідка

Росія готує «терміновий» престур для іноземних медіа на окуповані території України (зокрема, до Маріуполя). Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

«Щоб звинуватити Україну в руйнуванні міста та масових вбивствах мирних мешканців, російські пропагандисти вже завезли в Маріуполь уламки українських боєприпасів, зібраних зі всіх окупованих районів Донецької області, та готують завезених з Донецька та Горлівки «місцевих очевидців», які розповідатимуть журналістам про «злочини» захисників Маріуполя», – зазначають у ГУР МО.

Окрім Маріуполя, Росія, за даними української розвідки, планує привезти іноземних журналістів до окупованих Херсону, Нової Каховки, Скадовська, Армянська та Донецька.

Як зазначають у ГУР МО, організацією престуру, який запланований на 18-21 травня, займається департамент інформації та масових комунікацій Міністерства оборони Росії.

До участі у ньому, додають в українській розвідці, Росія намагається залучити ЗМІ Франції, США, ФРН, Японії, Греції, КНР, Білорусі, Індії, Венесуели, Болгарії та ОАЕ.

Наразі немає можливості незалежно перевірити ці дані.

16 травня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що російська армія, обіцяючи грошові компенсації, намагається отримати від маріупольців неправдиві письмові свідчення про те, що «Маріуполь знищила Україна», а їхніх близьких «вбили ЗСУ».

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже третій місяць.

8 травня президент Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна не має можливості розблокувати Маріуполь військовим шляхом.

11 травня очільник міста Вадим Бойченко заявив, що до кінця року у Маріуполі від хвороб і нестерпних умов можуть померти більше ніж 10 тисяч людей. За його даними, зараз у місті перебуває 150-170 тисяч жителів.