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Армія РФ змушує маріупольців давати неправдиві свідчення, що «Маріуполь знищила Україна» – міськрада

За словами радника мера, такі письмові заяви армія РФ збирає та реєструє в приміщенні однієї з маріупольських шкіл

Російська армія, обіцяючи грошові компенсації, намагається отримати від маріупольців неправдиві письмові свідчення про те, що «Маріуполь знищила Україна», а їхніх близьких «вбили ЗСУ», заявив радник мера Петро Андрющенко.

«У разі відсутності (чи відмови від) такої позначки окупанти повідомляють, що ніяка компенсація проведене не буде. З урахування психологічного тиску та стану інформаційної блокади, маріупольці в надії подають заяви з відповідними примітками.
У підсумку Росія отримує десятки тисяч власноруч складених письмових «свідчень» про «звірства української армії», які має використати для впливу на міжнародну думку», – наголошує Андрющенко.

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За його словами, такі письмові заяви армія РФ збирає та реєструє в приміщенні однієї з маріупольських шкіл.

Як стверджує радник мера, людям пропонують 500 тис. рублів (орієнтовно 6 тис. доларів США) за знищене житло та 3 млн. рублів (орієнтовно 33 тис. доларів США) за загиблого члена родини. Однак, як наголошує Андрющенко, виплата подібних компенсацій нереалістична.

«Лише на виконання цих обіцянок маріупольцям Росія має витратити не менш 2,5 млрд. доларів США. Що в поточному стані економіки Росії неможливо», – стверджує він.

Маріуполь: Життя в окупованому місті руїн
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Маріуполь: Життя в окупованому місті руїн

Минулого місяця президент Росії Володимир Путін оголосив «звільнення» міста Маріуполя «успішним». Оскільки житлові райони міста зазнали сильних руйнувань, а економічне життя перебуває в занепаді, це боротьба за виживання для приблизно 100 000 втомлених війною жителів, яких чекає невизначене майбутнє.

З огляду на бойові дії редакція не може незалежно перевірити цю інформацію.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже третій місяць.

8 травня президент Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна не має можливості розблокувати Маріуполь військовим шляхом.

11 травня очільник міста Вадим Бойченко заявив, що до кінця року у Маріуполі від хвороб і нестерпних умов можуть померти більше ніж 10 тисяч людей. За його даними, зараз у місті перебуває 150-170 тисяч жителів.

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