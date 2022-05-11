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«Вирішили втопити місто у лайні»: мерія Маріуполя про можливу спробу військ РФ запустити водопостачання

За даними мерії міста, зараз у Маріуполі перебуває 150-170 тисяч жителів

Міськрада Маріуполя прогнозує прорив каналізаційної системи через можливий запуск російськими військами водопостачання у заблокованому місті, і як наслідок, – стрімке зростання інфекційних захворювань у Маріуполі.

«За їх твердженням вода буде йти по місту і її вистачить приватному сектору та першим поверхам багатоповерхівок. Однак, топографія Маріуполя не дозволяє таку подачу води без застосування інших насосних в середні міста. Тому водопостачання як такого не буде. При цьому це призведе не тільки до підтоплень уздовж ділянок прориву, але й до переповнення каналізаційної системи, яка не працює і запуск якої навіть не заплановано... Окупанти вирішили просто втопити Маріуполь в лайні буквально», – стверджує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Дещо раніше 11 трався очільник міста Вадим Бойченко заявив, що до кінця року у Маріуполі від хвороб і нестерпних умов можуть померти більше ніж 10 тисяч людей. За його даними, зараз у місті перебуває 150-170 тисяч жителів.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже третій місяць.

8 травня президент Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна не має можливості розблокувати Маріуполь військовим шляхом.

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