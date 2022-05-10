Бойченко: вже зібрали понад 800 свідчень про злочини військ РФ у Маріуполі, дані передають прокуратурі

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявляє, що понад 800 свідчень про злочини російських військ у Маріуполі вже зібрала міська рада, всі ці дані передають Офісу прокуратури.

За його словами, всі свідчення долучають до окремого кримінального провадження щодо Маріуполя, яке стосується геноциду та інших воєнних злочинів російських військових.

«Жителі, які виїхали з міста, дають дуже важливі свідчення щодо воєнних злочинів Росії. Це і пологовий будинок Маріуполя, який ворожий літак зруйнував, і Драматичний театр, де загинули багато жінок та дітей, і Перша лікарня, де живцем згоріли важкопоранені маріупольці. Прикладів воєнних злочинів російської окупаційної армії, на чолі з головним злочинцем путіним, дуже багато», – заявив під час брифінгу міський голова Маріуполя.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова раніше розповіла, що прокурори допитують усіх біженців з Маріуполя. За її словами, те, що такі свідчення прокурори отримують не безпосередньо в Маріуполі, а поза його межами, не має значення, і їхня вага не применшується.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже третій місяць.