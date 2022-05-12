Росія може провести «референдум» у Маріуполі – радник мера

Росія вже 15 травня може провести «референдум» у Маріуполі. Про це заявив радник мера Петро Андрющенко.

«За всіма ознаками окупанти мають намір прямої інтеграції Маріуполя в Росію (разом з «ДНР»). Надходить інформація про намір організації та проведення «референдуму». Учора сайт Маріуполя 0629.com.ua назвав дату 15 травня. Ми також неоднаразово отримували свідчення від джерел, що самоназваний «мер» назває саме цю дату. Не можемо ані підтвердити, ані спростувати. Продовжуємо відсліковувати та фіксувати», – наголосив Андрющенко.

Він також відзначив, що про намір Росії інтегрувати Маріуполь може свідчити перехід міста на російський код мобільного зв’язку і те, що в зошити в школах в Маріупольському районі та самому місті підписують «Маріуполь. Ростовська область».

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже третій місяць.

8 травня президент Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна не має можливості розблокувати Маріуполь військовим шляхом. Він також додав, що Київ намагається домогтися евакуації дипломатичним шляхом, і саме він дозволив вивезти із заводу цивільних. Натомість обговорювати коридор для військових Москва відмовляється. При цьому Україна залучила до переговорів представників Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Франції, ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.