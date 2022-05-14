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Маріуполь: Життя в окупованому місті руїн

Президент Росії Володимир Путін 21 квітня оголосив «звільнення» портового міста Маріуполь «успішним». У стратегічно важливому місті зараз перебувають російські військові, водночас на заводі «Азовсталь» продовжують тримати оборону українські бійці. Оскільки житлові райони міста зазнали сильних руйнувань, а економічне життя перебуває в занепаді, це боротьба за виживання для приблизно 100 000 втомлених війною жителів, яких чекає невизначене майбутнє. Вцілілі змушені стояти в черзі за водою та їжею. Маріуполь вже не нагадує процвітаюче європейське місто.

У своєму телеграм-каналі 12 травня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко навів російські дані про те, як цього дня їжу отримали лише 9610 жителів. «Я вважаю, що це досить чітка відповідь на питання, чи вистачає їжі в місті та чи годують окупанти людей», – сказав він.

Якщо Росія зможе утримувати контроль над Маріуполем, це даватиме їй сухопутний коридор між окупованим Кримом і ОРДЛО.

Видно хрест церкви на тлі триваючого російського обстрілу металургійного заводу &laquo;Азовсталь&raquo;, 10 травня
1 Видно хрест церкви на тлі триваючого російського обстрілу металургійного заводу «Азовсталь», 10 травня
Мешканець сидить у поруйнованому дворі, 12 травня. Український новинний сайт 0629.com.ua 12 травня повідомив, що Росія очікує на спалах холери в Маріуполі через відсутність чистої води та погані санітарні умови
2 Мешканець сидить у поруйнованому дворі, 12 травня. Український новинний сайт 0629.com.ua 12 травня повідомив, що Росія очікує на спалах холери в Маріуполі через відсутність чистої води та погані санітарні умови
Робітники місцевої окупаційної адміністрації розчищають руїни Маріупольського театру, 12 травня. За підрахунками агентства Associated Press, 600 мирних жителів загинули, коли Росія завдала бомбового удару по театру, підвали якого використовували як бомбосховище
3 Робітники місцевої окупаційної адміністрації розчищають руїни Маріупольського театру, 12 травня. За підрахунками агентства Associated Press, 600 мирних жителів загинули, коли Росія завдала бомбового удару по театру, підвали якого використовували як бомбосховище
Робітники прибирають завали в житловому районі, 12 травня
4 Робітники прибирають завали в житловому районі, 12 травня
Робітники використовують кран, щоб дістати тіло зі зруйнованої будівлі, 12 травня. Вважається, що тисячі мирних жителів загинули від російських ударів, багато тіл все ще перебувають під завалами
5 Робітники використовують кран, щоб дістати тіло зі зруйнованої будівлі, 12 травня. Вважається, що тисячі мирних жителів загинули від російських ударів, багато тіл все ще перебувають під завалами
Чоловік біля пошкодженого житлового будинку, 12 травня. Після місяців обстрілів, мешканцям доводиться &laquo;боротися&raquo; у чергах за обмеженою кількістю води та їжі в окупованому місті
6 Чоловік біля пошкодженого житлового будинку, 12 травня. Після місяців обстрілів, мешканцям доводиться «боротися» у чергах за обмеженою кількістю води та їжі в окупованому місті
Маріупольці у черзі за водою, 10 травня
7 Маріупольці у черзі за водою, 10 травня
Місцевий житель рубає дрова біля пошкодженого житлового будинку, 12 травня. Окупаційна адміністрація намагається відновити постачання електрики і води
8 Місцевий житель рубає дрова біля пошкодженого житлового будинку, 12 травня. Окупаційна адміністрація намагається відновити постачання електрики і води
Місцеві жителі збираються зарядити мобільні телефони від генератора, який надала місцева окупаційна адміністрація, 12 травня
9 Місцеві жителі збираються зарядити мобільні телефони від генератора, який надала місцева окупаційна адміністрація, 12 травня
Подружжя проходить зруйнованим житловим районом, 12 травня
10 Подружжя проходить зруйнованим житловим районом, 12 травня
Діти збираються на дитячому майданчику в оточенні зруйнованих багатоквартирних будинків, 11 березня
11 Діти збираються на дитячому майданчику в оточенні зруйнованих багатоквартирних будинків, 11 березня
Цивільні жителі, які втікають з Маріуполя, чекають на контрольно-пропускному пункті, 7 травня. За оцінками Міжнародної організації з міграції, щонайменше 7,1 мільйона українців стали внутрішньо переміщеними особами після початку масштабного вторгнення Росії до України 24 лютого
12 Цивільні жителі, які втікають з Маріуполя, чекають на контрольно-пропускному пункті, 7 травня. За оцінками Міжнародної організації з міграції, щонайменше 7,1 мільйона українців стали внутрішньо переміщеними особами після початку масштабного вторгнення Росії до України 24 лютого

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