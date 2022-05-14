Президент Росії Володимир Путін 21 квітня оголосив «звільнення» портового міста Маріуполь «успішним». У стратегічно важливому місті зараз перебувають російські військові, водночас на заводі «Азовсталь» продовжують тримати оборону українські бійці. Оскільки житлові райони міста зазнали сильних руйнувань, а економічне життя перебуває в занепаді, це боротьба за виживання для приблизно 100 000 втомлених війною жителів, яких чекає невизначене майбутнє. Вцілілі змушені стояти в черзі за водою та їжею. Маріуполь вже не нагадує процвітаюче європейське місто.



У своєму телеграм-каналі 12 травня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко навів російські дані про те, як цього дня їжу отримали лише 9610 жителів. «Я вважаю, що це досить чітка відповідь на питання, чи вистачає їжі в місті та чи годують окупанти людей», – сказав він.



Якщо Росія зможе утримувати контроль над Маріуполем, це даватиме їй сухопутний коридор між окупованим Кримом і ОРДЛО.

