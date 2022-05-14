«Авіабомби, танки і спроби штурму». В «Азові» розповіли про атаки російських військ на «Азовсталь»

У полку «Азов» заявляють, що, попри авіаобстріли і спроби штурму з боку російських військ, українські бійці тримають оборону на «Азовсталі» в Маріуполі.



«Протягом всього 80го дня повномасштабного вторгнення країни-агресора, окупант скидає на захисників Маріуполя авіабомби, задіює важку артилерію і танки. Застосовує велику кількість піхоти для спроб штурму українських позицій», – йдеться у повідомленні полку, опублікованому в телеграмі.

Бійці «Азову» зауважують, що, не зважаючи на вкрай критичну ситуацію, «українські військові, докладаючи надлюдські зусилля, відбивають намагання прорвати позиції захисників та стримують війська противника».

Нині, за словами міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, тривають «дуже складні переговори» щодо евакуації військових із заводу «Азовсталь» у Маріуполі.

Президент України Володимир Зеленський 7 травня повідомив про підготовку другого етапу евакуаційної місії – евакуацію поранених і медиків.

Пізніше Зеленський заявив, що наразі Україна не має можливості розблокувати Маріуполь військовим шляхом. Він додав, що Київ намагається домогтися евакуації дипломатичним шляхом, і саме він дозволив вивезти із заводу цивільних. Натомість обговорювати коридор для військових Москва відмовляється. При цьому Україна залучила до переговорів представників Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Франції, ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже третій місяць.