Евакуація з «Азовсталі» розпочнеться з порятунку тяжкопоранених, готується документ – Верещук

Евакуація з території металургійного комбінату «Азовсталь» у Маріуполі розпочнеться з порятунку тяжкопоранених, повідомила віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телеканалу «1+1», інформує профільне відомство.

«Ми розпочали новий раунд переговорів навколо дорожньої карти спецоперації (щодо евакуації – ред.). Розпочинаємо з важкопоранених. Є Червоний хрест, вони сьогодні зустрічаються з росіянами. Провели з ними, а також з ООН переговори та дали їм мандат. Ми хочемо, щоб був підписаний документ: як саме відбуватиметься евакуація з «Азовсталі», готуємося до підписання», – сказала Верещук.

Вона додала, що посередником у поточному раунді переговорів стане Туреччина.

Раніше Верещук повідомила, що наразі тривають переговори про евакуацію з території «Азовсталі» лише 38 тяжкопоранених військовослужбовців.

Як повідомляв проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв розповів, що турецька влада пропонувала міністрові оборони РФ Сергієві Шойгу евакуювати українських військових з «Азовсталі» через порт у Бердянську, до кінця війни військові мали перебувати в Туреччині. Але Шойгу, за словами Джемілєва, відмовився від такої пропозиції. Коментарів російської сторони з цього приводу немає.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз Україна не має можливості розблокувати Маріуполь військовим шляхом. Обговорювати гуманітарний коридор для військових Москва відмовляється. Україна залучила до переговорів представників Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Франції, ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Маріуполь був оточений російськими військами ще перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже третій місяць.

Наразі на «Азовсталі» залишаються бійці батальйону «Азов» та морські піхотинці.