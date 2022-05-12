Верещук: з Росією поки що обговорюється евакуація лише 38 важкопоранених бійців з «Азовсталі»

Міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що українська влада веде «дуже складні» переговори щодо евакуації важкопоранених бійців з «Азовсталі» в обмін на полонених росіян, але йдеться поки що лише про вивезення з Маріуполя 38 важкопоранених бійців.

«Зараз ми ведемо переговори лише про 38 важкопоранених (лежачих) бійців. Працюємо покроково. Обміняємо 38 важких, потім будемо рухатись далі. Зараз немає перемовин про обмін 500 або 600 людей, про що повідомляють деякі ЗМІ», – написала вона в телеграмі.

Вона також закликала деяких політиків, громадських діячів та журналістів утриматися від публічних коментарів щодо переговорів, оскільки вони не лише дезінформують суспільство, а й шкодять переговорному процесу.

«Я дуже прошу. Йдеться про життя людей. Утримайтеся від публічних коментарів про те, чого не знаєте. Якщо все вийде і ми витягнемо людей, потім робіть, що хочете. А зараз прошу бути відповідальними та не заважати», – наголосила Верещук.

Президент України Володимир Зеленський 7 травня повідомив про підготовку другого етапу евакуаційної місії – евакуацію поранених і медиків.

За його словами, наразі Україна не має можливості розблокувати Маріуполь військовим шляхом. Проте Київ намагається домогтися евакуації дипломатичним шляхом, і саме він дозволив вивезти із «Азовсталі» цивільних. Натомість обговорювати коридор для військових Москва відмовляється. При цьому Україна залучила до переговорів представників Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Франції, ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже третій місяць.

Наразі на «Азовсталі» залишаються бійці батальйону «Азов» та морські піхотинці.