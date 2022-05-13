«20 років йому виповнилося уже в Азовсталі»: інтерв'ю з матір'ю українського військового із Маріуполя

Попри авіаудари та артобcтріли, Інна Затолока змогла вивезти із Маріуполя під час російської окупації майже усю свою родину. Однак там досі залишається її 20-річний син. Військовий, який вірний присязі українському народові Марк Затолока. Корінних маріупольців, родину, розділило російське вторгнення в Україну: Інна, яка втратила дім та усе майно, нині, як біженка, перебуває у Києві. А Марк – на заводі «Азовсталь». В облозі. Поранений, а наскільки тяжко – невідомо, розповіла його мати кореспондентові Радіо Свобода.