В окупований Севастополь звозять вбитих і поранених військових РФ з острова Зміїний – ГУР

В окупований Росією український Севастополь звозять вбитих і поранених російських військових з острова Зміїний. Про це 14 травня повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«В окупований Севастополь звозять вбитих і поранених рашистів з острова Зміїний. Із сорока зв’язківців збройних сил РФ, відряджених на острів Зміїний, живими повернулися восьмеро. Одночасно евакуйовано десять тіл загиблих. Всі вони військовослужбовці частини спецзв’язку збройних сил РФ, яка дислокується в окупованому Севастополі», – йдеться у повідомленні.

За даними української розвідки, на сьогодні у севастопольському військовому шпиталі переповнені хірургії та травматології.

«Через велику кількість поранених на території Криму активно ведеться кампанія щодо донорства крові. Окупаційна влада вимагає від підприємців відправляти працівників до пунктів здачі крові. При цьому донором може стати хто завгодно – жодних медичних документів не вимагається, обстеження не проводиться», – вказують у ГУР.

Російські військові публічно не повідомляли про свої втрати на острові Зміїний.

13 травня представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі Радіо Свобода розповів, що російські війська розпочали чергову спробу закріпитися на українському острові Зміїний. Окрім того, за його словами, Росія активно посилює на Зміїному засоби ППО.

«Десантними кораблями перекидаються пускові установки ЗРК «Тор-М2». Також туди перекинуті установки «Панцир», щоб забезпечити протиповітряну оборону на першому етапі і в подальшому відповідні дії не лише щодо України, а і щодо інших країн Чорноморського регіону», – зазначив представник ГУР МО.

Острів Зміїний у Чорному морі вже понад два місяці перебуває під тимчасовою російською окупацією, починаючи з атаки РФ у перші дні повномасштабної війни.

11 травня Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки повідомило, що на острові Зміїний у Чорному морі тривають бої, Росія намагається підсилити свій відкритий гарнізон, розташований там, а Україна успішно завдала ударів по російській протиповітряній обороні та суднам забезпечення безпілотниками Bayraktar.

13 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що боротьба за острів Зміїний, який має стратегічне значення, триватиме стільки, скільки буде потрібно.

13 травня супутник Maxar зафіксував на острові Зміїний мітки у вигляді літери «Z» – символ агресії РФ проти України. Біля острова, повідомили «Схеми» (Радіо Свобода), також помічений плавучий кран, який загарбники могли транспортувати з Севастополя для підняття затонулого десантного катера типу «Серна».