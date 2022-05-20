«Кадирівці» в Україні: фігуранти справи Нємцова, грабіжники, шахраї і втікач із психлікарні

15 травня Головне управління розвідки України оприлюднило список із двох з половиною тисяч бойовиків з Чеченської республіки, які, за даними спецслужби, беруть чи брали участь у повномасштабному військовому вторгненні в Україну.

«З ганьбою відкинуті українськими воїнами від Києва та Чернігова, кадирівські найманці перемістилися на Луганський та Маріупольський напрямки, де продовжили грабувати та знімати ролики про свої «подвиги» для TikTok», – йшлося у повідомленні розвідки.

Як «кадирівці» імітують перестрілки на камеру – уже неодноразово повідомляли українські медіа. Відеоролики через деякий час з'являються на сторінках у соцмережах очільника Чечні Рамзана Кадирова.

Запитання, на яке досі немає чіткої відповіді – чому ці «горді воїни» Кавказу, як вони самі себе називають, тероризують мирне населення? Чому ці добре підготовлені, професійні і ситі воїни (принаймні так вони себе позиціонують у своїх відеороликах) вдаються до крадіжок та інших злочинів?

Частково пояснити таку поведінку можна на прикладі підрозділу чеченських бойовиків під назвою «Добрый» зі списку, оприлюдненому ГУР.

Журналісти «Схем» проаналізували минуле бойовиків і з’ясували, що серед тих, хто приїхав воювати в Україну, – фігуранти кримінальних справ за статтями хуліганство, шахрайство, грабіж. Та навіть втікач із психлікарні.

Як Росія відправляє на війну в Україну тих, хто мав проблеми із законом – у матеріалі «Схем».

Фігурант справи Нємцова

Проаналізувати минуле усіх членів кадирівського угруповання «Добрый» журналістів підштовхнув встановлений факт: у списку цього формування «Схеми» одразу натрапили на відому особу – Руслана Абдулсаідовича Геремєєва. Схоже, саме через його позивний – «Добрый» – назвали і всю групу, яка з ним воювала.

Геремєєв – фігурант справи про вбивство російського опозиційного діяча Бориса Нємцова, офіцер полку «Сєвєр». Слідчий комітет РФ назвав організатором злочину Руслана Мухудінова, який працював водієм у Геремєєва.

Самого ж Руслана Геремєєва соратники Нємцова вважають одним із можливих організаторів вбивства. Але його не допитали: слідчий повідомив, що Геремєєв просто не відчинив йому дверей. Хоча більш логічним видається інше пояснення: Руслан Геремєєв має товариські відносини із главою Чечні Рамзаном Кадировим. Про цю справу докладно йшлося у розслідуванні, опублікованому на сайті «Медіазона».

«Геремєєв до останнього часу ховався від слідства, останні років вісім взагалі не було відомо, де він перебуває. Він не з'являвся на публіці аж до весни 2022 року», – розповідає автор розслідування Михайло Маглов.

26 березня стало відомо, що Руслан Геремєєв перебуває в Україні. І воює разом з угрупованням «Добрий» на боці російських військ.

Відео з Геремеєвим та іншими бійцями з Чечні опублікував у телеграмі голова Чечні Рамзан Кадиров. Стверджувалося, що на ньому чеченські бійці піднімають прапор над адміністративним будинком у Маріуполі.

«Мій дорогий БРАТ Руслан Геремєєв «Добрий» завжди доводить доручену справу до кінця. Йому було довірено найскладнішу ділянку в Маріуполі і з завданням командир впорався на п'ять із плюсом», – писав Кадиров. Отже, бойовики воювали в Маріуполі, про це повідомляв і український полк «Азов».

А 17 квітня одне з російських видань опублікувало відеокоментар щодо ситуації на «Азовсталі».

Однак воював Геремєєв не довго: скоро отримав поранення (факт поранення зафіксовано і в даних, опублікованих ГУР), і провідати його у госпіталь приїхав особисто Рамзан Кадиров.

Якщо недопитаний у справі вбивства Бориса Нємцова Геремєєв відкрито воював в Україні, то хто ж ті решта «кадирівців» із його угруповання «Добрый»?

Журналісти «Схем» дослідили їхні біографії. З’ясувалося, що більшість із тих, кого вдалося ідентифікувати, до повномасштабного вторгнення в Україну мали проблеми із законом в Росії.

Бойовики-розбійники та втікач із психлікарні

Рустаму Руслановичу Чимаєву 33 роки, він уродженець Чечні. За даними української розвідки, перетнув кордон із Україною 12 березня 2022 року в складі угруповання «Добрый» (як доброволець), повернувся на територію Російської Федерації 26 квітня.

У соцмережах Чимаєв не приховує, що бере участь у бойових діях – викладає фотографії зі зброєю і технікою, маркованою літерою Z.

Чимаєв має проблеми із правосуддям в Росії. Відповідно до фабули судової справи, з якою ознайомилися журналісти, 26 квітня 2015 року Чимаєв разом зі знайомим вчинили розбій (стаття 162 частина 2 кримінального кодексу РФ). Вони підійшли до незнайомої особи і, погрожуючи ножем, заволоділи гаманцем вартістю 1000 рублів, забрали 200 рублів та банківські картки.

Рустам Чимаєв також фігурує у різноманітних «антикредитних списках»: фінустановам не рекомендують видавати Чимаєву позики через борги.

Хадаєв Юнус Алуєвич, як і Чимаєв, приїхав в Україну 12 березня, але, за даними ГУР, у Росію поки що не повернувся, отримав поранення. Хадаєв, як і Чимаєв, має проблеми кредитами і боргами в Росії. Станом на 2020 рік сума його зобов'язань складала понад 242 тисячі рублів.

Хадаєв перебуває на спецобліку правоохоронних органів РФ, оскільки притягався до адміністративної відповідальності за проживання без прописки та за дрібне хуліганство.

Бечієв Імран Ісаєвич, який воював у «Доброму», народився в Чечні у 1987 році. У травні 2015 року, відповідно до фабули кримінальної справи, він, перебуваючи на вулиці, вдарив жінку в обличчя, «чим спричинив тяжку шкоду здоров’ю» (стаття 111, ч.1, умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю). Бечієв станом на 2020 рік значився як боржник 54 тисяч рублів.

Ільясов Алі Заірбієвич, відповідно до даних української розвідки, загинув. А відповідно до отриманих журналістами даних з російських реєстрів, у 2016 році Алі розшукували як втікача з психлікарні. «Категорія розшуку: втікач з психлікарні. Стаття КК ініціатора: ст. 319. Запобіжний захід: без запобіжного заходу», – ідеться у довідці. Стаття 319 кримінального кодексу Російської Федерації – це «образа представника влади».

Шахрайство і грабіж

32-річний Халід Абдулвахідович Калаєв отримав поранення під час війни в Україні. До цього мав насичене життя у Росії: крім накопичення боргів, переховувався від органів правосуддя. Його обвинувачували за статтею 159, ч.2 (шахрайство). За версією слідства, він хотів заволодіти чужим мобільним телефоном.

Вдавався до шахрайства й інший боєць «Доброго» – Арбі Адланович Султангерієв, він був у розшуку правоохоронців у Ставропольському краї. Крім цього, за даними Федеральної бази судових приставів, станом на 2020 рік Арбі мав борг розміром 300 тисяч рублів.

«Колега» Султангерієва – Джамалханов Хаважі Лемаєвич – фігурував у двох кримінальних справах. Фабула однієї з них така: 14 грудня 2015 року Джамалханов разом з двома іншими чоловіками підійшли до групи з трьох чоловіків і, «застосувавши насилля, не небезпечне для життя і здоров’я, відкрито вкрали 300 рублів, що належали Разієву Ж.Ж. і 400 рублів, що належали Раббімову С.А. Збиток 700 рублів». Дії Джамалханова кваліфікувалися як грабіж (стаття 161 ч.2).

До цього, у 2007 році, Джамалханов був оголошений у розшук за ст. 318 ч.1 – «застосування насилля щодо представника влади». 26 квітня 2022 року Джамалханов повернувся в Росію, повоювавши в Україні півтора місяця.

Боєць «Доброго» Аюбов Омар Русланович (1989 року народження) обвинувачувався за статтею 158 кримінального кодексу Росії (крадіжка).

«Керівникам Росії потрібне гарматне м’ясо»

Це далеко не всі «кадирівці» з підрозділу «Добрый», які воювали чи воюють в Україні. Але, мабуть, наведені вище – це представники із найбільш показовою біографією.

Решту можна подати списком: Бугаєв Салман Хасієвич – на обліку як правопорушник (у Росії – стаття 196, навмисне банкрутство), Дагієв Асланбек Сайпудинович – статті 146 та 189 Кримінального кодексу України (викрадення і вимагання), Дукаєв Муса Махметович, Муриков Аслад Алавдинович і Какаєв Саламбек Бекієвич – борги за кредитами у Росії, Турлаєв Джапар Джунаідович – борги за кредитами та борги за «комуналку», перебуває на обліку в правоохоронців РФ.

Проєкт Радіо Свобода Кавказ Реалії раніше виявив, що серед бійців Кадирова в Україні були і кілери в розшуку.

Чому ж Російська Федерація відправляє на війну в Україну тих, хто мав проблеми із законом? На думку першого заступника міністра внутрішніх справ України Євгенія Єніна, «керівникам Росії потрібне гарматне м’ясо».

«Подібні кримінальні елементи (як і представники псевдо-правоохоронних структур на тимчасово окупованих територіях) підходять на цю роль жертви, – зазначає Єнін у коментарі «Схемам». – Другий чинник – бажання Путіна позбутися силового крила окремих кавказьких народів, які згодом можуть проявити нелояльність путінському режиму».

За словами Євгенія Єніна, для того, щоб відправити цих людей на війну, російське керівництво «грає на різних струнах»: «Зокрема на бажанні злочинних елементів помародерити. Саме вони особливо відзначаються вбивствами та іншими проявами жорстокості. І також кримінальні елементи можуть перебувати «на гачку» у їхніх спецслужб і таким чином на них можна впливати і використовувати, обіцяючи «легку здобич» чи нові сфери злочинного впливу в Україні».

Ще 3 лютого 2022 року з`ясувалося, що «полк Кадирова» рухається із Чечні у північно-західному напрямку. 26 лютого у телеграм-каналі Рамзана Кадирова виклали відео, на якому командир чеченського батальйону «Південь» знімає український прапор з воріт військової частини в Гостомелі і чіпляє прапори Росії та Чечні. 28 лютого мешканець Київщини опублікував відео зі знищеною технікою чеченських бойовиків. За даними ГУР, бойовики із Чечні були вимушені покинути Київщину і переміститися на південь України.

Як повідомляло Міністерство оборони Британії з посиланням на розвідку, намагаючись подолати український опір, Росія значною мірою використовує допоміжні військові сили.

Зокрема йдеться про розгортання чеченських сил, зосереджених переважно на Маріупольському та Луганському напрямках. Ці сили складаються як з добровольців, так і з підрозділів Національної гвардії. 18 травня голова Чечні Рамзан Кадиров вперше оприлюднив їхню чисельність – близько трьох тисяч.

Їхня діяльність в Україні пов’язана з масовими свідченнями про скоєння воєнних злочинів щодо цивільного населення. Свідки повідомляють і про крадіжки комбайнів, і про розстріли жінок і дітей на Київщині.

При цьому деякі вихідці із Чечні підтримують українців у боротьбі проти російської агресії. В обороні України беруть участь три загони чеченських добровольців.