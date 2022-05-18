Брат Кадирова був командиром в Маріуполі, це свідчення проблем РФ з ресурсами – британська розвідка

Британська розвідка припускає, що двоюрідний брат Рамзана Кадирова був польовим командиром чеченців в Маріуполі.

Як повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на розвідку, намагаючись подолати український опір, Росія значною мірою використовує допоміжні військові сили.

Зокрема йдеться про розгортання чеченських сил, які, ймовірно, складаються з кількох тисяч бойовиків, зосереджених переважно на Маріупольському та Луганському напрямках. Ці сили складаються як з добровольців, так і з підрозділів Національної гвардії Чечні.

«Бойове розгортання таких різнорідних сил демонструє значні проблеми Росії з ресурсами в Україні та, ймовірно, сприяє роз’єднанню командування, це продовжує перешкоджати операціям Росії», – наголошують у британській розвідці.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко припускає, що Росія може віддати контроль над захопленим містом оточенню керівника Чеченської республіки Рамзана Кадирова.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого.