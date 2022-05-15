Російська влада в Криму наказала відправити частину держпрацівників у військкомати – розвідка

Російська влада окупованого Криму наказала державним підприємствам на півострові відправити частину співробітників у військкомати – про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«На «державні підприємства» півострова надійшло розпорядження окупаційної влади про відправлення до місцевих військкоматів певної кількості чоловіків (залежить від загальної кількості працівників). Їм пропонується підписати контракти із збройними силами Російської Федерації терміном від трьох місяців до одного року. Обіцяють несення служби на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей», – йдеться у повідомленні.

За даними української розвідки, подібні обіцянки російської влади не виконуються.

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«Багато полонених рашистів скаржаться саме на те, що, попри обіцянки «виконувати винятково поліцейські функції в захоплених населених пунктах», вони одразу опиняються на передовій», – додали у відомстві.

Підтвердження цієї інформації із незалежних джерел немає. Російська влада публічно не коментувала повідомлення ГУР.

Генеральний штаб Збройних сил України 15 травня повідомив, що 810-та окрема гвардійська бригада морської піхоти Чорноморського флоту Росії, яка дислокується в Севастополі, зазнала «значних втрат» під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну та потребує доукомплектування.