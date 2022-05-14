Медсестру з Криму тиждень тримали у підвалі ФСБ та погрожували – адвокат

В окупованому Росією українському Криму співробітники ФСБ Росії більш як тиждень тримали у підвалі медсестру та громадянську активістку Ірину Данілович, погрожуючи та примушуючи під тортурами підписати зізнання. Про це повідомляє видання «Ґрати» з посиланням на адвоката Айдера Азаматова.

Данілович звинуватили у «зберіганні вибухівки» (частина 1 статті 222.1 КК). 11 травня адвокат побачився з медсестрою у СІЗО Сімферополя під час пред’явлення обвинувачення. Данілович розповіла адвокату, що співробітники ФСБ затримали її та відвезли у безлюдне місце біля села Насипне, де відібрали телефони та сумку.

Після цього її привезли до управління спецслужби у Сімферополі, де помістили в підвал. Там вона провела більш як тиждень, її годували щодня і двічі на день виводили в туалет. Весь цей час слідчі ФСБ наполягали, щоб Данілович підписала зізнання. За словами медсестри, силовики одягали їй на голову мішок та пропонували вибрати – «ліс чи в’язниця». Азаматов розповів, що, за словами Данілович, співробітники спецслужби погрожували «відвезти медсестру до Маріуполя», де вона «зникла б».

Після цього, як каже адвокат, її три дні допитували за допомогою поліграфа, запитуючи про зв’язки з іноземними спецслужбами, ЗМІ та організаціями та причетність до «Кримської солідарності». Поліграф підтвердив усі негативні відповіді Данілович.

Потім силовики вмовили медсестру підписати протоколи та два чисті аркуші паперу, не читаючи, і сказати на відео, що до неї не застосовували «методів впливу». Данілович розповіла своєму захиснику, що вона зробила це, оскільки співробітники ФСБ обіцяли її відпустити. Але у результаті Данілович привезли до Київського районного суду Сімферополя, де заарештували на два місяці у справі про «зберігання вибухівки».

Як розповів адвокат, за версією ФСБ, 200 грамів вибухівки у тротиловому еквіваленті знайшли у підкладці футляра для окулярів у сумочці медсестри. У цьому ж футлярі вона зберігала медичні голки та джгут. Слідство стверджує, що Данілович збиралася використовувати голки як «вражаючі елементи».

При цьому під час першого огляду після затримання, записаного на відео, нічого не знайшли. Данілович наполягає, що вибухівку їй підкинули, а справа сфальшована.

Ірину Данілович затримали 29 квітня о 6-й годині ранку, коли вона поверталася з роботи з Коктебелю додому, до села Владиславівка. О 10-й ранку співробітники ОМОНу провели обшук у будинку її батьків. За словами адвоката, під час обшуку були присутні шестеро людей: двоє понятих і четверо співробітників у балаклавах. Вони вилучили техніку, книги, документи та всі телефони.

За словами батька Ірини Броніслава Даніловича, він отримав доступ до запису камери відеоспостереження на автозаправці у Криму, де було зафіксоване можливе викрадення. Йому вдалося переглянути відео. На записі видно, як до схожої на Данілович жінки, що стоїть на зупинці, під’їжджає чорний автомобіль. З нього вийшли люди в цивільному та заштовхали її в машину.

Данілович подав заяву до поліції з вимогою порушити кримінальну справу за фактом насильницького викрадення доньки. Раніше до прокуратури щодо зникнення активістки звертався Айдер Азаматов.

Майже два тижні родина Данілович та правозахисники шукали Ірину. 11 травня адвокат Айдер Азаматов знайшов зниклу активістку в СІЗО Сімферополя.

Адвокат Айдер Азаматов сказав виданню «Ґрати», що має намір доводити невинність Данілович.

Данілович народилася в Білорусі, у місті Вітебську, жила в російському Бєлгороді, а незадовго до анексії Криму переїхала на півострів і отримала українське громадянство. У Криму Данілович працювала медсестрою та брала участь у профспілковому русі медиків. Після того, як у Феодосії місцева організація «Альянсу лікарів» зажадала обіцяних «ковідних» виплат, Ірину та її колег звільнили. Тоді вона продовжила висвітлювати проблеми кримської охорони здоров’я як громадянська журналістка.