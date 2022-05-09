Активісти вимагали звільнення затриманої у Криму громадянської журналістки Данілович

Громадські організації України вимагали звільнення громадянської активістки Ірини Данілович, затриманої російськими силовиками в окупованому Криму. Про це йдеться у спільній заяві активістів.

У заяві зазначається, що станом на 7 травня про місце перебування Данілович нічого відомо не було.

«Окупаційні правоохоронні органи не вживають ефективних заходів для пошуку Ірини Данілович. Батько та адвокат Ірини подали заяву до кількох органів у Криму щодо викрадення людини, однак відповіді не отримали. Крім того, з’явилася інформація, що є відеозапис моменту викрадення Ірини, однак російські правоохоронні органи тривалий час відмовлялися долучити цей відеозапис до матеріалів справи та надати батькові його копію», – йдеться у зверненні активістів.

Зазначається також, що затримання Данілович має ознаки насильницького зникнення – відповідно до Міжнародної конвенції про захист усіх осіб від насильницьких зникнень.

«Під час обшуку російські силовики повідомили батькам Ірини про її арешт, однак уже дев’ять днів поспіль не надають інформацію, де вона перебуває, в чому її звинувачують, а також про місце та час можливих судових засідань щодо неї. Крім того, затримана не має доступу до адвоката, внаслідок чого вона позбавлена можливості користуватися правовою допомогою», – підкреслюють активісти.

Вони нагадали, що «Росія позбавила волі 13 кримських журналістів. Це кримськотатарські громадянські журналісти Осман Аріфмеметов, Марлен Асанов, Асан Ахтемов, Ремзі Бекіров, Тимур Ібрагімов, Сервер Мустафаєв, Сейран Салієв, Руслан Сулейманов, Рустем Шейхалієв та Амет Сулейманов, а також журналісти Олексій Бессарабов, Владислав Єсипенко і Наріман Джелял (за документами – Джелялов), перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, в минулому журналіст».

Як повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Айдер Азаматов, у СІЗО Сімферополя «усно» спростували інформацію, що викрадена в Криму громадянська журналістка, координаторка ініціативи «Кримська медицина без обкладинки» Ірина Данілович перебуває у цьому слідчому ізоляторі. Він повідомив, що після викрадення Данілович припускав, що вона може перебувати в ізоляторах тимчасового тримання, спецприймачах або у слідчому ізоляторі, але її ніде не знайшли.

Раніше голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв повідомив у фейсбуці, що, за його даними, Данілович утримують у СІЗО Сімферополя.

6 травня в день народження Данілович друзі викраденої громадянської журналістки Ірини Данілович принесли їй подарунки, залишивши їх під стінами сімферопольського СІЗО.

Громадянська журналістка Ірина Данілович перестала виходити на зв'язок уранці 29 квітня. Водночас у будинку, де вона жила, співробітники ФСБ Росії провели обшук. За підсумками обшуку, у батьків Даніловича було вилучено всі телефони і кілька днів вони не могли нікому повідомити про те, що сталося.

5 травня стало відомо, що на камерах спостереження однієї із заправок є відеозапис моменту викрадення. За словами батька Данілович, на відео видно, що жінка в одязі, як у його дочки, стоїть на зупинці в очікуванні автобуса. Туди під'їжджає чорна машина і з неї виходить кілька людей. Незважаючи на опір журналістки, ці люди силоміць заштовхали її в машину та поїхали. Відеозапис батькові на заправці видати відмовилися, повідомивши, що можуть передати лише російським правоохоронцям.

Прокуратура Автономної Республіки Крим розпочала кримінальне провадження за фактом незаконних обшуків та затримання Ірини Данілович.

Ірина Данілович працювала медсестрою та вела сторінку в соцмережах, а також кілька блогерських колонок, присвячених правам медпрацівників і проблемам охорони здоров'я на анексованому півострові.