У Севастополі помітили судно «Всеволод Бобров», про удар по ньому заявляли в Одесі – фото

Судно тилового забезпечення «Всеволод Бобров» Чорноморського флоту Росії, про удар якого раніше заявили в Одеській обласній військовій адміністрації, 14 травня зайшло у бухту тимчасово окупованого Севастополя. Про це повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Близько 13:00 за місцевим часом судно зайшло в акваторію Севастопольської бухти і пройшло своїм ходом до місця стоянки в Сухарній бухті.

12 травня речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив у своєму телеграм-каналі про удар ЗСУ по російському судну тилового забезпечення «Всеволод Бобров» у районі острова Зміїний. Про цей інцидент також повідомило українське видання «24 канал» із посиланням на джерела в українській розвідці.

Російські військові публічно не коментували інформацію української влади та ЗМІ.

Судно тилового забезпечення проєкту 23120 «Всеволод Бобров» спущено на воду в 2016 році, увійшло до складу Чорноморського флоту РФ у серпні 2021 року та є найновішим судном Чорноморського флоту РФ.

11 травня Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки повідомило, що на острові Зміїний у Чорному морі тривають бої, Росія намагається підсилити свій відкритий гарнізон, розташований там, а Україна успішно завдала ударів по російській протиповітряній обороні та суднам забезпечення безпілотниками Bayraktar.

Російські війська намагаються закріпитися на українському острові Зміїний.

Острів Зміїний у Чорному морі вже понад два місяці перебуває під тимчасовою російською окупацією, починаючи з атаки РФ у перші дні повномасштабної війни.