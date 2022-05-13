Армія РФ вкотре намагається закріпитись на Зміїному – ГУР

Російські війська розпочали чергову спробу закріпитися на українському острові Зміїний. Про це в ефірі Радіо Свобода розповів представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

«Активно використовуються десантні катери, інші кораблі, щоб доставляти туди амуніцію, боєприпаси, обладнання (насамперед радіолокаційні станції та засоби розвідки)», – зазначив він.

Окрім того, за словами Скібіцького, Росія активно посилює на Зміїному засоби ППО.

«Десантними кораблями перекидаються пускові установки ЗРК «Тор-М2». Також туди перекинуті установки «Панцир», щоб забезпечити протиповітряну оборону на першому етапі і в подальшому відповідні дії не лише щодо України, а і щодо інших країн Чорноморського регіону», – зазначив представник ГУР МО.

Острів Зміїний у Чорному морі вже понад два місяці перебуває під тимчасовою російською окупацією, починаючи з атаки РФ у перші дні повномасштабної війни.

11 травня Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки повідомило, що на острові Зміїний у Чорному морі тривають бої, Росія намагається підсилити свій відкритий гарнізон, розташований там, а Україна успішно завдала ударів по російській протиповітряній обороні та суднам забезпечення безпілотниками Bayraktar.

13 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що боротьба за острів Зміїний, який має стратегічне значення, триватиме стільки, скільки буде потрібно.

Наразі супутник Maxar зафіксував на острові Зміїний мітки у вигляді літери «Z» – символ агресії РФ проти України. Біля острова також помічений плавучий кран, який загарбники могли транспортувати з Севастополя для підняття затонулого десантного катера типу «Серна».