ГУР: Зміїний має стратегічне значення, Україна боротиметься за нього, «скільки буде потрібно»

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що боротьба за острів Зміїний, який має стратегічне значення, триватиме стільки, скільки буде потрібно. Як повідомляє пресслужба ГУР, він сказав про це в ефірі телемарафону.

За його словами, острів має стратегічне значення як для України, так і для російських військ, оскільки «дозволяє контролювати надводну і певною мірою повітряну обстановку на півдні України».

Крім того, як заявив Буданов, теоретично це єдиний регіон, через який російські сили можуть спробувати висадити десант на територію окупованого Придністровського регіону Молдови.

«Той, хто контролює острів, може будь-якої миті заблокувати рух цивільних суден в усіх напрямках на південь України… Острів Зміїний – це територія України, і ми її будемо деокуповувати й боротися за неї стільки, скільки нам буде потрібно. Це стратегічно важлива точка, щоб відкрити торгові морські шляхи, завозити нам зброю та виключити будь-які можливі воєнні дії Росії на території «ПМР», з якої вони можуть атакувати західну частину України», – зазначив начальник ГУР.

11 травня Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки повідомило, що на острові Зміїний у Чорному морі тривають бої, Росія намагається підсилити свій відкритий гарнізон, розташований там, а Україна успішно завдала ударів по російській протиповітряній обороні та суднам забезпечення безпілотниками Bayraktar.

Острів Зміїний у Чорному морі вже понад два місяці перебуває під тимчасовою російською окупацією, починаючи з атаки РФ у перші дні повномасштабної війни.