Росія розгорнула комплекси «Іскандер-М» у прикордонній Бєлгородській області – Генштаб ЗСУ

Російські війська продовжують завдавати ракетні та авіаційні удари по Україні, посилили застосування авіації проти критичної інфраструктури в зонах активних бойових дій. Про це повідомляє Генеральний штаб у зведенні на ранок 22 травня.

«У Бєлгородській області (Росія – ред.) противник розгорнув пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Крім того, ворог нарощує систему матеріально-технічного забезпечення та ремонтних баз», – йдеться в повідомленні.

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Командування також відзначає посилення розвідки Білорусі на Волинському та Поліському напрямках. У прикордонній Гомельській області розгорнуті додаткові засоби радіоелектронної боротьби, Генштаб застерігає про подальшу загрозу ракетних та авіаційних ударів по Україні з білоруської території.

Інші напрямки:

Сіверський – Росія продовжує обстріли населених пунктів та інфраструктурних об’єктів у Сумській та Чернігівський областях, зокрема, в районах Бояро-Лежачів, Улиці, Бунякіного, Гірок, Грем’яча та Мурав’їв

Слобожанський: підрозділи 6 загальновійськової армії Західного військового округу та балтійського флоту Росії ведуть бойові дії з метою утримання займаних рубежів на Харківському напрямку та недопущення виходу українських військ на державний кордон

Слов’янський: російські угруповання готуються до відновлення наступу, загарбники здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Вірнопілля, Дібрівне та Довгеньке

Донецький напрямок: російські війська намагаються прорвати українську оборону та вийти на адміністративні кордони Луганської області, здійснили авіаційні удари по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Врубівка та Бахмут

Лиманський напрямок: активних бойових дій не було, Генштаб фіксує обстріли інфраструктури в районі Лиману, Озерного, Закітного, Діброви та Серебрянки

на Сєвєродонецькому напрямку , із застосуванням мінометів та ствольної артилерії, Росія обстрілює позиції Сил оборони вздовж всієї лінії зіткнення, зосередила зусилля у напрямку Сєвєродонецька та Лисичанська. Командування повідомляє про наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Осколонівка, Пурдівка, Щедрищеве та Смолянінове, «наступ відбито, ворог зазнав втрат та був вимушений відійти на старі позиції»

Бахмутський напрямок: за підтримки артилерії Росія намагається покращити тактичне положення в районах населених пунктів Трипілля, Липове і Василівка, бойові дії тривають

Авдіївський напрямок: російські загарбники зазнали втрат в районі населеного пункту Красногорівка

на Курахівському напрямку Росія вела штурмові дії в районі Мар’їнки, без успіху, обстрілювала Новомихайлівку та Володимирівку, завдала авіаударів по Микільському та Катериновці

на Південнобузькому напрямку активних бойових дій не фіксували. Росія зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів, розвідці та інженерному обладнанні позицій. Генштаб фіксував обстріли позицій Сил оборони із застосуванням мінометів та ствольної артилерії та нарощування системи протиповітряної оборони

За даними командування, протягом попередньої доби на Донбасі українські війська відбили дев’ять атак російської армії. В ході цього вони знищили п’ять танків, чотири артилерійські системи, десять одиниць бойової броньованої техніки та два автомобіля противника. Підрозділи протиповітряної оброни уразили один безпілотник «Орлан-10».