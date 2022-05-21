Байден підписав закон, що передбачає 40 млрд доларів допомоги Україні

Президент США Джо Байден підписав закон, який передбачає 40 мільярдів доларів допомоги Україні. Про це йдеться на сайті Білого дому.

«У суботу, 21 травня 2022 року, президент підписав закон H.R. 7691, «Закон про додаткові асигнування для України на 2022 рік», який передбачає додаткові надзвичайні асигнування на 2022-й фінансовий рік федеральним агентствам для реагування на ситуацію в Україні та надання допомоги Україні. І H.R. 7791, «Закон про доступ до дитячих сумішей 2022 року», який дозволяє відмовитися від певних вимог програми в Спеціальній програмі додаткового харчування для жінок, немовлят і дітей через порушення ланцюга поставок або надзвичайну ситуацію».

Сенат Сполучених Штатів підтримав законопроєкт про надання Україні 40 мільярдів доларів військової та економічної підтримки 19 травня.

Законопроєкт про виділення майже 40 мільярдів доларів Палата представників Конгресу ухвалила 10 травня. Президент США Джо Байден просив у Конгресу 33 мільярди доларів для України, але конгресмени навіть збільшили запропоновану суму.

Водночас Сенат Конгресу США не домовився про ухвалення в прискореному режимі законопроєкту про надання 40 мільярдів доларів допомоги Україні. Процедура була заблокована республіканцем Рендом Полом. Він вимагав додати до законопроєкту пункт про аудит витрат федеральним інспектором.

Президент США раніше закликав Конгрес діяти швидко, щоб він міг підписати законопроєкт до того, як чинна оборонна допомога для України закінчиться пізніше цього місяця.

Тим часом президент США анонсував нову партію озброєння для української армії.

Як зазначили напередодні в Пентагоні, до підписаного нині закону, за час роботи адміністрації Байдена, тобто приблизно від початку 2021 року, США надали Україні допомогу на близько 4,6 мільярда доларів, із них на 3,9 мільярда – від початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Управління верховного комісара ООН із прав людини зафіксувало 8189 випадків загибелі чи поранення цивільних людей в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії: 3838 загиблих і 4351 поранений. Це дані від 24 лютого до півночі 19 травня. Реальні цифри – значно вищі, наголошують в ООН.

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