Припинення вогню, автономія Криму і Донбасу: Італія пропонує план для закінчення війни Росії проти України

Італійський міністр закордонних справ Луїджі ді Майо презентував генсекретареві ООН Антоніу Ґутеррішу план, який, на думку Італії, може зупинити війну Росії проти України. Про це повідомляє італійське видання La Repubblica.

Документ передбачає:

припинення вогню та демілітаризація лінії фронту зі створенням механізмів спостереження;

багатосторонні переговори про майбутнє України з обговоренням можливості зробити країну, за наявності міжнародних гарантій, нейтральною і підготовки її вступу до ЄС;

створення повної автономії Криму та Донбасу, за умови визнання Москвою цих територій частиною України (документ передбачає, що ці регіони зможуть встановити свої мовні та культурні права, вільне пересування товарів, послуг і людей між країнами, а також самостійно керувати своєю безпекою);

створення нової багатосторонньої угоди про безпеку в Європі та виведення російських військ принаймні на позиції до 24 лютого 2022 року.

Італія пропонує долучити до реалізації цього плану, зокрема, ООН, Євросоюз, Туреччину, Китай, Канаду та Ізраїль.

Влада України таку пропозицію Італії наразі не коментувала.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ, заявив, що Кремль наразі не знає деталей цього плану, але «вітає участь усіх, хто може сприяти врегулюванню».

Раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україні не потрібно пропонувати припинення вогню, бо це неможливо без тотального виведення російських військ.