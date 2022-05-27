Подоляк показав «найважчу неядерну зброю», яку Росія використовує у війні проти України

Антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк оприлюднив відео роботи важкої вогнеметної системи «Солнцепек» армії Росії у масштабній війні проти України.

«Деякі партнери вагаються, чи давати необхідну зброю, боячись ескалації. Ескалації?! РФ уже застосовує найважчу неядерну зброю проти українців, змушуючи людей горіти живцем. Може, час дати відповідь нелюдам і передати Україні РСЗВ?», – наголосив Подоляк.

Наслідки обстрілів із важких вогнеметних систем залпового вогню ТОС-1 («Буратіно») та ТОС-1А («Солнцепек») є більш руйнівними, ніж від реактивних ракет та традиційної артилерії.

Вперше про використання «Буратіно» армією РФ проти України українські військові повідомляли у січні 2015 року: за словами тодішнього командира 93-ї бригади Олега Мікаца, тоді до Донецького аеропорту тоді підвели чотири такі установки.

Наприкінці лютого про розгортання систем ТОС-1 у широкомасштабній війні проти України повідомив телеканал CNN, а також британська розвідка.

«Ми бачили розгортання систем термобаричної артилерії і турбуємося, наскільки широким може бути її застосування», – заявив 3 березня міністр оборони Об'єднаного Королівства.

9 березня пропагандистський телеканал міноборони Росії «Звезда» показав, як 4 березня військові РФ використали ТОС-1А «Сонцепек» проти української армії.

Після цього розвідка Великої Британії уточнила, що подібна зброя перебуває на межі забороненої.