CNN: США готуються схвалити надання Києву ракетних систем, про які неодноразово просила влада України

Адміністрація президента США Джо Байдена готується посилити озброєння, яке вона пропонує Україні, надіславши передові ракетні системи великої дальності, що наразі є головним запитом українських посадовців, повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на багатьох американських чиновників.

Як йдеться в повідомленні, адміністрація схиляється до того, щоб надіслати системи в рамках ширшого пакету військової і безпекової допомоги Україні, про що можуть оголосити вже наступного тижня.

Протягом останніх тижнів високопоставлені українські чиновники, включаючи президента Володимира Зеленського, закликали США та їхніх союзників надати реактивні системи залпового вогню MLRS, «завдяки яким Україна зможе забрати ініціативу і звільняти свою територію».

Іншою системою, яку просила Україна, є високомобільна артилерійська ракетна система, відома як HIMARS, легша колісна система, здатна стріляти багатьма з тих самих типів боєприпасів, що й РСЗВ.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що очікує надання Україні необхідної зброї для захисту своїх територій, зокрема американських реактивних систем залпового вогню MLRS, за результатами другої зустрічі країн-партнерів у тому складі, в якому вони збиралися на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині.

Тим країнам, які бояться надавати Україні системи MLRS, бо вважають, що Київ піде в наступ на РФ, Володимир Зеленський нагадав, що нині війна триває на українській території, і Донбас не перестав бути частиною України після того, як там почали видавати російські паспорти.

«Це наші території, і ми йдемо крок за кроком, щоб звільняти їх. Ми не можемо заплатити ціну в десятки, сотні тисяч людей. Тому просимо нам допомогти. У деяких країн (це озброєння – ред.) просто стоїть, а для нас це виживання, ці системи MLRS», – сказав Зеленський.

За його словами, українській стороні відомо, що Росія на різних рівнях погрожує тим чи іншим державам, намагаючись завадити передачі Україні згаданих систем. Президент України закликав країни не боятися і об’єднуватися, бо саме цього насправді боїться Росія.

«Нам дуже потрібна ваша предметна допомога», – наголосив голова держави.

Перед цим видання Politico з посиланням на джерела в адміністрації США повідомило, що Сполучені Штати, попри прохання Києва, не постачають Україні реактивні системи залпового вогню великої дальності. На думку джерел, це пов’язано з тим, що у Вашингтоні побоюються ударів по російських територіях із застосуванням цієї зброї й ескалації і затягування конфлікту.

Йдеться, зокрема, про сучасні американські системи HIMARS, дальність яких становить до 300 кілометрів.

На думку Києва, ці системи допоможуть Україні перевершити російську важку артилерію за дальністю дії та руйнівною силою, що може багато в чому визначити результат війни.

У Міноборони зазначають, що зараз спостерігається найактивніша фаза повномасштабної військової агресії Росії. За інформацією британської розвідки, Росія посилила інтенсивність своїх операцій на Донбасі, намагаючись оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне. Але Угруповання об’єднаних сил України зберігає ефективне командування та контроль над цим фронтом.