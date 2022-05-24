Росія готується до довготривалої війни – Міноборони

Росія готується до довготривалої війни, сказав речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.
«Зараз їхнє завдання – оточити наші війська біля Сєвєродонецька, Лисичанська, блокувати трасу. Це їм може дозволити вийти на адмінмежі Луганської області. Наші військові там тримаються, Генштаб також прораховує всі можливі ризики для того, аби не допустити цього. Загалом дії російської армії свідчать про те, що вони здійснюють підготовку до довготривалої військової операції», – сказав Мотузяник під час національного телемарафону.
За його словами, ситуація на фронті є надзвичайно складною.
«Найгарячіше – на Донецькому операційному районі і Слов'янському напрямку. окупанти фактично цілодобово б'ють артилерією, авіацією, обстрілюють житлові квартали. Також Росія зараз шукає нові рубежі – звідки і куди вона може завдавати ракетних ударів, в тому числі з території Білорусь», – повідомив він.
Олександр Мотузяник заявив, що зараз спостерігається найактивніша фаза повномасштабної військової агресії Росії.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити 8462 випадків загибелі чи поранення цивільних людей в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії: 3930 загиблих, із них – 257 дітей; 4532 поранених, із них – 394 дитини. Це дані від 24 лютого до півночі 22 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.
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