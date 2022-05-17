Резніков розповів про масштаби розгорнутих Росією сил у війні проти України

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що на сьогодні близько 167 тисяч російських військових залучені у війні проти України на її території. Про такі цифри міністр сказав під час включення Раді закордонних справ ЄС на рівні міністрів оборони з участю генерального секретаря НАТО.

«Незважаючи на величезні втрати, росіяни досі значно переважають нас у важкій зброї. В першу чергу – в авіації, а також в бронетехніці, РСЗО, артилерії. За даними української розвідки, загальне об’єднане угруповання військ, яке застосовується проти України (з урахуванням резервів) нараховує близько 167 тис. особового складу. Безпосередньо розгорнуто для участі у бойових діях 91 БТГр. Ще 55 БТГр може бути залучено з резерву та після відновлення протягом 1-2 місяців», – сказав Резніков.

За його словами, у більшості випадків військами РФ застосовуються крилаті ракети повітряного базування з літаків дальньої авіації без заходу у повітряний простір України.

«Зберігається загроза ударів крилатими ракетами морського базування (у першу чергу КРМБ «Калібр») з кораблів та підводних човнів з акваторії Чорного моря та ракетами берегових ракетних комплексів «Бастіон», – додав міністр оборони.

Він поінформував, що за багатьма ознаками Росія здійснює підготовку до ведення довготривалої військової операції.

«Ми хочемо перемогти ворога і звільнити наші території у найкоротший термін. Не дати Росії затягнути конфлікт. Тому ми дуже зацікавлені отримувати міжнародну допомогу, купувати зброю максимально швидко та у потрібних кількостях. Нам потрібні танки, бронемашини, засоби ураження на довгих дистанціях (MLRS, важка артилерія, авіація, ракети)», – сказав Резніков.

Водночас після засідання Ради ЄС на рівні міністрів оборони представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що ЄС продовжить забезпечувати Україну озброєнням.

«Ми повинні поповнити ресурси і запаси. І я маю сказати, що ця підтримка наразі є критичною, оскільки війна перейшла у вирішальний момент, у переломний момент, і ми не можемо допустити, аби в Україні закінчилося озброєння, і ми цього не допустимо», – сказав Боррель.

16 травня голови МЗС країн Євросоюзу узгодили виділення четвертого траншу допомоги у 500 млн євро на озброєння для України.