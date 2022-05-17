Резніков розповів про масштаби розгорнутих Росією сил у війні проти України

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що на сьогодні близько 167 тисяч російських військових залучені у війні проти України на її території. Про такі цифри міністр сказав під час включення Раді закордонних справ ЄС на рівні міністрів оборони з участю генерального секретаря НАТО.
«Незважаючи на величезні втрати, росіяни досі значно переважають нас у важкій зброї. В першу чергу – в авіації, а також в бронетехніці, РСЗО, артилерії. За даними української розвідки, загальне об’єднане угруповання військ, яке застосовується проти України (з урахуванням резервів) нараховує близько 167 тис. особового складу. Безпосередньо розгорнуто для участі у бойових діях 91 БТГр. Ще 55 БТГр може бути залучено з резерву та після відновлення протягом 1-2 місяців», – сказав Резніков.
За його словами, у більшості випадків військами РФ застосовуються крилаті ракети повітряного базування з літаків дальньої авіації без заходу у повітряний простір України.
«Зберігається загроза ударів крилатими ракетами морського базування (у першу чергу КРМБ «Калібр») з кораблів та підводних човнів з акваторії Чорного моря та ракетами берегових ракетних комплексів «Бастіон», – додав міністр оборони.
Він поінформував, що за багатьма ознаками Росія здійснює підготовку до ведення довготривалої військової операції.
«Ми хочемо перемогти ворога і звільнити наші території у найкоротший термін. Не дати Росії затягнути конфлікт. Тому ми дуже зацікавлені отримувати міжнародну допомогу, купувати зброю максимально швидко та у потрібних кількостях. Нам потрібні танки, бронемашини, засоби ураження на довгих дистанціях (MLRS, важка артилерія, авіація, ракети)», – сказав Резніков.
Водночас після засідання Ради ЄС на рівні міністрів оборони представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що ЄС продовжить забезпечувати Україну озброєнням.
«Ми повинні поповнити ресурси і запаси. І я маю сказати, що ця підтримка наразі є критичною, оскільки війна перейшла у вирішальний момент, у переломний момент, і ми не можемо допустити, аби в Україні закінчилося озброєння, і ми цього не допустимо», – сказав Боррель.
16 травня голови МЗС країн Євросоюзу узгодили виділення четвертого траншу допомоги у 500 млн євро на озброєння для України.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3 573 та 3 816 поранень цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 12 травня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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