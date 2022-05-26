Наступ окупантів на Донбасі може зробити цей регіон безлюдним – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у нічному відеозверенні заявив про необхідність надання Україні партнерами всієї необхідної зброї і продовження тиску на Росію, особливо в умовах нинішнього наступу російських військ на Донбасі.

«Теперішній наступ окупантів на Донбасі може зробити цей регіон безлюдним. Попасну, Бахмут, Лиман, Лисичанськ, Сєвєродонецьк вони хочуть перетворити просто на згарище. Як Волноваху, як Маріуполь... Тиск на Росію – це буквально питання збереження життів. І кожен день зволікання, слабкості, різних суперечок чи пропозицій «умиротворити» агресора за рахунок жертви – це нові вбиті українці. І це нові загрози для всіх на нашому континенті», – сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україні необхідна зброя, «щоб змінити характер боїв і почати рухатися швидше й більш упевнено до вигнання окупантів», включно з MLRS (американська реактивна система залпового вогню – ред.).

«Ми впевнені, що завдяки нашим зусиллям ми все ж таки будемо почуті», – сказав Зеленський.

За даними Міноборони, зараз спостерігається найактивніша фаза повномасштабної військової агресії Росії.

За інформацією британської розвідки, Росія посилила інтенсивність своїх операцій на Донбасі, намагаючись оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне. Але операція об’єднаних сил України зберігає ефективне командування та контроль над цим фронтом.

У квітні в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.