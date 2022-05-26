На околицях Сєвєродонецька тривають важкі бої – Гайдай

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що тривають важкі бої на околицях Сєвєродонецька.

«Російська армія кинула всі свої сили на взяття Луганської області, йдуть важкі бої на околицях Сєвєродонецька на одному з напрямків. Місто вони просто знищують. Обстрілюють його щоденно – навіть великих пауз немає між обстрілами. Лінію оборони тримають в районі Золотого, Катеринівки. У Тошківці орків посунули, ЗСУ закріпили позиції», – розповів він у відео, оприлюдненому в телеграмі.

За його словами, російських військ в рази більше, ніж українських військових.

Сергій Гайдай додав, що траса «Лисичанськ-Бахмут» – під постійними російськими обстрілами, пересуватися нею небезпечно.

У Міноборони зазначають, що зараз спостерігається найактивніша фаза повномасштабної військової агресії Росії.

За даними британської розвідки, Росія посилила інтенсивність своїх операцій на Донбасі, намагаючись оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне. Але операція об’єднаних сил України зберігає ефективне командування та контроль над цим фронтом.

У квітні в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.