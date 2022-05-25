Гайдай: 95% території Луганщини окуповано, ситуація на Донбасі – «надзвичайно погана»

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що 95% території Луганщини на даний час окуповано.

В ефірі телеканалу «Настоящее время» (створеного Радіо Свобода за участі «Голосу Америки») він підтвердив, що ситуація на Донбасі – «надзвичайно погана».

«Луганщина продовжує стримувати орду, яка знищує наші населені пункти. Обстріли не зупиняються взагалі», – заявив Гайдай.

За його словами, траса «Лисичанськ-Бахмут» обстрілюється, а вчора ДРГ російських сил вийшла на дорогу, була стрілянина. «Сьогодні дорога не перекрита, гумвантажі завезено», – сказав голвоа ОВА.

Він також повідомив, що Сєвєродонецьк не оточений, у місті та селах громади залишаються до 15 тисяч цивільних жителів, загалом на підконтрольній уряду Луганщині – більше ніж 40 тисяч людей, з них 99% виїжджати не хочуть.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай 24 травня повідомляв, що російські військові в Луганській області наступають за всіма напрямками одночасно, і зараз – найважчий час за вісім років війни.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) 15 травня заявили, що російське командування, очевидно, відмовилося від планів великомасштабного оточення українського збройного угруповання в Донецькій області і тепер спрямовує основні зусилля на взяття під контроль Луганської області.