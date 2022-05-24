Війська РФ наступають на Луганщині по всіх напрямках одночасно – голова ОВА

Російські військові в Луганській області наступають за всіма напрямками одночасно, зараз – найважчий час за вісім років війни, заявив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Стає тільки гірше. Те, що роблять рашисти – це важко описати словами. орки вбивають наші міста, трощать усе навколо. Сєвєродонецьк – ледь живий. Обласний центр закидали авіабомбами. Росіяни наступають на Луганщині по всіх напрямках одночасно. Атакують Сєвєродонецький напрямок, у Гірській громаді з боку Золотого та Катеринівки, біля Попасної з боку Комишувахи, і нашу Луганську Чорнобаївку – Білогорівку», – написав він у телеграмі ввечері 24 травня.

За словами Гайдая, траса «Лисичанськ-Бахмут» повністю прострілюється, там «працюють» ДРГ загарбників.

«Ситуація на межі критичної. Рашисти стягнули в нашу область шалену кількість бійців і техніки. На окупованих територіях орки тримають напоготові вертольоти і важку зброю. Вільна Луганщина зараз – як Маріуполь. Ми – форпост, який стримує навалу і точно стримає», – наголосив він.

У Генштабі ЗСУ раніше сьогодні повідомили, що на Донецькому напрямку російські війська продовжують ведення активних наступальних дій, намагаються прорвати оборону українських військ і вийти на адміністративні кордони Луганської області.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) 15 травня заявили, що російське командування, очевидно, відмовилося від планів великомасштабного оточення українського збройного угруповання в Донецькій області і тепер спрямовує основні зусилля на взяття під контроль Луганської області.