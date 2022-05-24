На Донбасі війська РФ наступають у напрямку щонайменше чотирьох населених пунктів – Генштаб ЗСУ

На Донбасі російські війська продовжують активні наступальні дії, зокрема у напрямку Лимана, Сєвєродонецька, Липового та Білогорівки, повідомляє у вечірньому зведенні 24 травня Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними Генштабу, також російські війська завдали авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в населених пунктах Краматорськ, Лиман та Слов’янськ.



«На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти здійснювали удари штурмовою та армійською авіацією. Водночас, противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Піски і Мар’їнка», – йдеться у зведенні.



На Сіверському напрямку російські війська завдали авіаційних ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури у Сумській області, а на Слобожанському напрямку підрозділи противника зосередили основні зусилля на утриманні зайнятих позицій.

«На Харківському та Слов’янському напрямках ворог активних дій не проводив, вів розвідку та проводив заходи по створенню сприятливих умов для відновлення наступу. Здійснив артилерійський обстріл підрозділів Сил оборони в районі населеного пункту Циркуни. Також противник провів розвідку боєм в районі населеного пункту Пасіка, зазнав втрат і відійшов», – додають у штабі.

У Міноборони зазначають, що зараз спостерігається найактивніша фаза повномасштабної військової агресії Росії.

За даними британської розвідки, Росія посилила інтенсивність своїх операцій на Донбасі, намагаючись оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне. Але операція об’єднаних сил України зберігає ефективне командування та контроль над цим фронтом.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) 15 травня заявили, що російське командування, очевидно, відмовилося від планів великомасштабного оточення українського збройного угруповання в Донецькій області і тепер спрямовує основні зусилля на взяття під контроль Луганської області.