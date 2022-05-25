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На Луганщині «дорога життя» не перекрита, область не відрізана – Гайдай

Вибух мінометного снаряду біля дороги, що веде до міста Лисичанська, 23 травня 2022 року

Голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай спростував інформацію про те, що трасу Лисичанськ-Бахмут нібито перекрили російські війська.

«Луганщина не відрізана! Траса «Лисичанськ-Бахмут» не перекрита. Доступ до Лисичанська та Сєвєродонецька є. По обіді ЗМІ почали поширювати новину про те, що окупанти нібито відрізали «дорогу життя». Це не відповідає дійсності. Дорога прострілюється, але ми сьогодні вже змогли завезти гумвантажі», – написав він у телеграмі.

Гайдай наголосив, що станом на 13:00 пересування дорогою можливе.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай 23 травня повідомляв, що російські військові в Луганській області наступають за всіма напрямками одночасно, і зараз – найважчий час за вісім років війни.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) 15 травня заявили, що російське командування, очевидно, відмовилося від планів великомасштабного оточення українського збройного угруповання в Донецькій області і тепер спрямовує основні зусилля на взяття під контроль Луганської області.

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