Зеленський: ситуація на Донбасі – «вкрай складна»

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що зараз на Донбасі склалася «вкрай складна» ситуація.

«Фактично туди для наступу кинута вся потуга російської армії, яка в них ще залишилася. Лиман, Попасна, Сєвєродонецьк, Слов’янськ – окупанти хочуть зруйнувати там усе. Але в перехопленнях їхніх розмов ми чуємо, що вони чудово усвідомлюють: ця війна для Росії не має сенсу і що стратегічно у їхньої армії немає шансів. Але потрібен час і ще дуже багато надзвичайних зусиль нашого народу, щоб переломити їхню перевагу в кількості техніки та озброєнь», – сказав Зеленський під час вечірнього звернення 24 травня.

Він назвав «абсолютно неадекватною» заяву представників російської влади про те, що вони нібито спеціально «пригальмовують» наступальні дії.

Про не, що наступ російських військ в Україні сповільнюється свідомо нібито, щоб дати можливість евакуюватися мирним громадянам й уникнути жертв серед населення, заявив 24 травня міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

«Що ж, після трьох місяців пошуку пояснення, чому їм не вдалося зламати Україну за три дні, вони не придумали нічого кращого, ніж стверджувати, що буцімто так і планували. Майже 30 тисяч убитих російських солдатів. Понад 200 збитих літаків. Тисячі втрачених російських танків, бронемашин та іншої їхньої техніки. Майже повністю витрачений російський боєзапас ракет. І це вони хочуть перекрити брехнею про те, що нібито воюють не на повну силу? Жалюгідно. І настане час, коли вони самі це визнають», – сказав президент.

Він висловив подяку партнерам України, які надають допомогу, і закликав постачати важку зброю.

«Наголошую знову й знову: що довше триває ця війна, то більшою буде ціна захисту свободи не тільки для України, а й для всього вільного світу. Тому постачання Україні важкої зброї – реактивних систем залпового вогню, танків, протикорабельної й іншої зброї – це найкраща інвестиція у збереження стабільності в світі й у недопущення багатьох жорстких криз, які Росія ще планує чи вже спровокувала», – наголосив голова держави.

У Генштабі ЗСУ раніше сьогодні повідомили, що на Донецькому напрямку російські війська продовжують ведення активних наступальних дій, намагаються прорвати оборону українських військ і вийти на адміністративні кордони Луганської області.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські військові в Луганській області наступають за всіма напрямками одночасно, і зараз – найважчий час за вісім років війни.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) 15 травня заявили, що російське командування, очевидно, відмовилося від планів великомасштабного оточення українського збройного угруповання в Донецькій області і тепер спрямовує основні зусилля на взяття під контроль Луганської області.