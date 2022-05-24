Українські війська знищили понад 1300 російських танків – дані Генштабу

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати російської армії на ранок 24 травня.

За даними командування, в ході бойових дій загинули орієнтовно 29 350 російських військових. Крім того, дані щодо знищеної російської техніки такі:

1 302 танки (+9 за добу)

3 194 бойових броньованих машин (+28)

606 артилерійських систем (+2)

201 реактивна система залпового вогню

93 засоби протиповітряної оборони

205 літаків (+1)

170 гелікоптерів

480 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+4)

112 крилатих ракет (+2)

13 кораблів /катерів

2 213 автомобілів та автоцистерн (+7)

43 одиниці спеціальної техніки

«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Сєверодонецькому напрямку», – зазначають у штабі, додаючи, що дані уточнюються.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

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Тим часом видання «Медіазона» і російська служба Бі-Бі-Сі разом із командою волонтерів проаналізували публічні повідомлення про загибель станом на 20 травня щонайменше 2622 російських військових у масштабній війні проти України. До джерел належать повідомлення родичів, влади та ЗМІ.

Перевірити дані сторін із незалежних джерел наразі неможливо.

Британська розвідка днями виступила із заявою про те, що Росія втратила третину сухопутних бойових сил, які відрядила для вторгнення в Україну в лютому. Йдеться про втрати не тільки вбитими, а й пораненими, а також про виведену з ладу військову техніку.