Загроза ракетних та авіадуарів з території Білорусі зростає – Генштаб ЗСУ

Ймовірність та ракетних та авіаційних ударів по Україні з боку Білорусі зростає, відзначає Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 24 травня.
За даними командування, підрозділи білоруської армії на Волині та Поліссі продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки білорусько-українського кордону в Брестській і Гомельській областях.
«Зростає загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об’єктах нашої Держави з території республіки білорусь. Агресор перемістив дивізіон ОТРК «Іскандер-М» до Брестської області на відстань до 50 кілометрів від державного кордону України», – йдеться в зведенні.
Генштаб вказує на те, що найбільш активні бойові дії тривають у Донецькому операційному районі, а саме поблизу Лисичанська та Сєверодонецька. В районі Сєвєродонецька триває штурм у напрямку Тошківки та Устинівки.
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«На Слов’янському напрямку підрозділи ворога готуються до відновлення наступу. Агресор, для підтримки наступальних дій, розгорнув у південній частині міста Ізюм додаткові підрозділи ствольної артилерії… На Лиманському напрямку не виключається форсування противником річки Сіверський Донець на ділянці Дронівка – Білогорівка. Для вогневого прикриття форсування загарбники розгорнули підрозділи реактивної та ствольної артилерії», – зазначає командування.
За даними штабу Об’єднаних сил, українські військові за добу 23 травня відбили 16 атак сил Російської Федерації, «ще на одній локації наразі тривають бої з окупантом».
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління верховного комісара ООН із прав людини зафіксувало 8189 випадків загибелі чи поранення цивільних людей в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії: 3838 загиблих і 4351 поранений. Це дані від 24 лютого до півночі 19 травня. Реальні цифри – значно вищі, наголошують в ООН.
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