Загроза ракетних та авіадуарів з території Білорусі зростає – Генштаб ЗСУ

Ймовірність та ракетних та авіаційних ударів по Україні з боку Білорусі зростає, відзначає Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 24 травня.

За даними командування, підрозділи білоруської армії на Волині та Поліссі продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки білорусько-українського кордону в Брестській і Гомельській областях.

«Зростає загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об’єктах нашої Держави з території республіки білорусь. Агресор перемістив дивізіон ОТРК «Іскандер-М» до Брестської області на відстань до 50 кілометрів від державного кордону України», – йдеться в зведенні.

Генштаб вказує на те, що найбільш активні бойові дії тривають у Донецькому операційному районі, а саме поблизу Лисичанська та Сєверодонецька. В районі Сєвєродонецька триває штурм у напрямку Тошківки та Устинівки.

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«На Слов’янському напрямку підрозділи ворога готуються до відновлення наступу. Агресор, для підтримки наступальних дій, розгорнув у південній частині міста Ізюм додаткові підрозділи ствольної артилерії… На Лиманському напрямку не виключається форсування противником річки Сіверський Донець на ділянці Дронівка – Білогорівка. Для вогневого прикриття форсування загарбники розгорнули підрозділи реактивної та ствольної артилерії», – зазначає командування.

За даними штабу Об’єднаних сил, українські військові за добу 23 травня відбили 16 атак сил Російської Федерації, «ще на одній локації наразі тривають бої з окупантом».