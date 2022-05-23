YouTube заблокував тисячі каналів, де війну називали «спецоперацією»

За три місяці масштабного вторгнення Росії в Україну YouTube заблокував понад дев’ять тисяч каналів, що висвітлюють війну. Понад 70 тисяч відео не пройшли модерацію платформи через дезінформацію про бойові дії, повідомляє The Guardian.

Каналам, пов’язаним із міністерствами оборони та закордонних справ Росії, тимчасово заборонили викладати відео за опис війни як «визвольної місії». Модератори також не дозволяють називати її «спецоперацією». Заблоковано канали провладного ведучого Володимира Соловйова та близьких до нього «експертів», а також канали Russia Today і Sputnik.

«У нас є політика щодо заперечення та спотворення великих трагедій: від Голокосту до Сенді-Хук. І, звичайно ж, те, що відбувається в Україні, – це велика трагедія. І тому ми використали цю політику, щоб почати безпрецедентні дії», – пояснив дії компанії директор із продуктів Ніл Мохан. За його словами, переважно блокуються прокремлівські блогери.

Останнє відео на каналі міністерства оборони Росії опубліковане три тижні тому, хоча до цього ролики публікувалися щонайменше щотижня.

Представник компанії додав, що новинний контент YouTube про війну проти України набрав понад 40 мільйонів переглядів, а аудиторія авторитетних каналів значно зросла за рахунок користувачів як з України і Польщі, так і з Росії.

В YouTube – близько 90 мільйонів користувачів у Росії. Міністр цифрового розвитку Росії Максут Шадаєв заявляв, що блокувати платформу не збираються, хоча на Google у Росії накладають багатомільйонні штрафи за невидалення забороненої інформації, зокрема з YouTube.