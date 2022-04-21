Російський суд оштрафував Google на 4 мільйони рублів через «фейки про спецоперацію в Україні»

Суд у Москві 21 квітня ухвалив, що американська компанія Google вчинила адміністративне правопорушення, відмовившись видалити «недостовірну інформацію» про війну в Україні, у тому числі про кількість загиблих, «а також екстремістські висловлювання на адресу росіян і керівництва РФ», повідомляє «Інтерфакс».

Штраф, який за рішенням суду має сплатити Google, становить 4 мільйони рублів (це приблизно 1 мільйон 340 тисяч гривень).

22 квітня суд має намір розглянути ще один аналогічний протокол щодо Google. За даними агенції «РИА Новости», компанію Google звинувачують у поширенні в сервісі Youtube відео із закликами до терактів у Росії.

Раніше цього місяця Федеральна служба з нагляду у сфері зв’язку, інформаційних технологій та масових комунікацій (Роскомнагляд) оголосила про запровадження «запобіжних заходів інформуючого й економічного характеру» проти корпорації Google за, як стверджують у відомстві, «численні порушення російського законодавства».

Іншими словами, Google тепер заборонено рекламувати себе, свої сервіси і продукти на території Росії. Також компанія зобов’язана повідомляти користувачам, що є «порушником російського законодавства».

У Роскомнагляді заявляють, що відеохостинг YouTube, яким володіє Google, став одним із ключових майданчиків поширення «фейків» про перебіг «військової спецоперації» (так у Росії називають вторгнення в Україну), які дискредитують російських військовослужбовців.

Після початку російського вторгнення в Україну російська влада неодноразово вимагала від YouТube цензури матеріалів, які, на їхню думку, є недостовірними чи антиросійськими. З’явилися повідомлення, що в Росії можуть заблокувати відеохостинг.