Штаб ОС: війська РФ обстріляли 38 населених пунктів на Донбасі, загинули 7 цивільних

Російські війська 23 травня обстріляли 38 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях, зруйнували і пошкодили 62 цивільні об’єкти, зокрема: 53 житлові будинки, сільгосппідприємство, дитячий садок, відділення банку, аптеку й адмінбудівлю національної поліції, повідомив пресцентр Угруповання Об’єднаних сил.

«У результаті цих обстрілів загинули щонайменше сім цивільних осіб, ще шестеро – зазнали поранення і травми різного ступеню важкості», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу ОС, українські військові сьогодні відбили 16 атак сил РФ, «ще на одній локації наразі тривають бої з окупантом».

«Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах», – повідомили у пресцентрі.

У вечірньому зверненні 23 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що найтяжча бойова ситуація нині – на Донбасі.

«Бахмут, Попасна, Сєвєродонецьк – на цьому напрямку окупанти зосередили найбільшу активність на цей час. Вони влаштували там бійню й намагаються знищити все живе. Буквально. Ніхто не руйнував Донбас так, як роблять це зараз російські військові. І я вдячний усім нашим воїнам, які утримують позиції та мають хоробрість контратакувати», – наголосив він.

Зеленський також заявив, що найближчі тижні війни «будуть складними».