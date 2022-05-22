Радіо Свобода Weekly: Нова артилерія ЗСУ змінює перебіг війни

Як нова українська артилерія змінює перебіг війни?

На третьому місяці масштабної війни Росії проти України артилерія стала однією з найважливіших елементів бойових дій. На ній багато в чому зав'язаний як успіх в обороні, так і наступ. Як працюють артилерійські знаряддя ЗСУ на фронті? Яку великокаліберну допомогу вже отримала та незабаром може отримати Україна? І яким проблемам доводиться протистояти українським артилеристам під час війни? Читайте про це у матеріалі або дивіться випуск Донбас Реалії.

В Європі дуже бояться, що Україна переможе – Андрій Піонтковський

У деяких країнах Європи дуже бояться перемоги України у війні з Росією. Таку думку в ефірі Радіо Свобода висловив російський політолог Андрій Піонтковський. За його словами, страх країн Європи зумовлений тим, що в разі перемоги України, такі країни як Німеччина та Франція можуть втратити свій високий геополітичний статус.

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Воєнний стан триватиме щонайменше до 23 серпня – рішення Верховної Ради

Військових з «Азовсталі» мають обміняти – Зеленський

Нові докази: видання The New York Times оприлюднило відео розстрілу в Бучі

Перемога у війні з Росією буде в бою, але кінцівка – в дипломатії – президент України

Байден підписав закон, що передбачає 40 млрд доларів допомоги Україні

Посольство США відновило роботу в Києві

Наша зброя для України інколи надходить менш ніж за добу – посольство США

Литва заявляє про припинення імпорту нафти, газу та електроенергії з Росії від 22 травня

Колишній полонений український боєць виграв позов до РФ

Резніков розповів про масштаби розгорнутих Росією сил у війні проти України

Чи зможе армія України й надалі перевершувати сили Росії?

За даними Міністерства оборони Великої Британії, останнім часом військове керівництво Росії звільнило або замінило кількох польових командирів, що свідчить про зростання розчарування через погану роботу російських сил в Україні.

Висновки британців, які були описані в оновленій інформації розвідки від 19 травня, свідчать про зростання невдач і безладу серед російських військових впродовж майже тримісячної масштабної війни, яку було розпочата 24 лютого зі сподіванням, що російські сили зможуть взяти під контроль Україну за кілька днів чи тижнів.

У відповідь на більш жорсткий, ніж очікувалося, український опір, російські війська переглянули свої військові цілі та вирішили залишатися зосередженими на східному регіоні України, на Донбасі, де триває повільна, плавна й дорога кампанія поступових досягнень та швидких контратак.

Згідно з заявами Пентагону 18 травня, попри безліч проблем і недоліків, російські війська все ще зберігають перевагу з точки зору чисельності та вогневої потужності і, схоже, пристосовуються до української тактики, переходячи до атак менших підрозділів. Зміна тактики потенційно може призвести до подальших незначних досягнень російських сил, але також може бути ознакою дедалі скромніших амбіцій з боку російських командирів та ширших політичних цілей Кремля щодо України.

Щоб краще зрозуміти, чого чекати на полі бою, Радіо Свобода поговорило з Ліамом Коллінзом, полковником спецназу США у відставці та виконавчим директором Медісонського політичного форуму. Детальніше в матеріалі.

Українці, які вирвалися з окупації. Новий наступ армії РФ?

Українська армія готова для контрнаступу в Херсонському напрямку. Настрій військових такий, що після звільнення Херсона, всі хочуть у найближчому майбутньому відпочивати у Криму, розповів редакції Крим.Реалії командувач угруповання військ ЗСУ «Південь» Михайло Драпатий. За його словами, Росія не проводить ротацію, а нарощує особовий склад за рахунок бійців з республіки Бурятія, із Криму та представників угруповань «ДНР» та «ЛНР». Також командувач зазначає, що моральний дух російської армії низький, супротивник не дотримується жодних правил, звичаїв ведення бойових дій.

Незважаючи на те, що армія України не дозволяє окупаційним військам РФ ні атакувати, ні просунутися, залишається високою ймовірність наступальних дій. Особовий склад угруповання військ «Південь» навчається застосовувати протитанкові засоби іноземного виробництва.

Жителі буквально біжать із окупованих територій Херсонської та Миколаївської областей, через поля та лісові посадки. Діставшись до підконтрольної владі України території, люди біля дороги кидають інвалідні візки, велосипеди та тачки. Дивіться історії українців, які вирвались із окупації, послухайте, що вони розповіли Ігореві Токарю.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцією», яка має на меті «демілітаризацію» України.

Про все це дивіться у програмі Радіо Свобода «Крим.Реалії»

«Кадирівці» в Україні: фігуранти справи Нємцова, грабіжники, шахраї і втікач із психлікарні

15 травня Головне управління розвідки України оприлюднило список із двох з половиною тисяч бойовиків із Чеченської республіки, які, за даними спецслужби, беруть чи брали участь у повномасштабному військовому вторгненні в Україну.

«З ганьбою відкинуті українськими воїнами від Києва та Чернігова, кадирівські найманці перемістилися на Луганський та Маріупольський напрямки, де продовжили грабувати та знімати ролики про свої «подвиги» для TikTok», – йшлося у повідомленні розвідки.

Як «кадирівці» імітують перестрілки на камеру – уже неодноразово повідомляли українські медіа. Відеоролики через деякий час з'являються на сторінках у соцмережах очільника Чечні Рамзана Кадирова.

Запитання, на яке досі немає чіткої відповіді – чому ці «горді воїни» Кавказу, як вони самі себе називають, тероризують мирне населення? Чому ці добре підготовлені, професійні і ситі воїни (принаймні так вони себе позиціонують у своїх відеороликах) вдаються до крадіжок та інших злочинів?

Частково пояснити таку поведінку можна на прикладі підрозділу чеченських бойовиків під назвою «Добрый» зі списку, оприлюдненому ГУР.

Журналісти «Схем» проаналізували минуле бойовиків і з’ясували, що серед тих, хто приїхав воювати в Україну, – фігуранти кримінальних справ за статтями хуліганство, шахрайство, грабіж. Та навіть втікач із психлікарні.

Як Росія відправляє на війну в Україну тих, хто мав проблеми із законом, – у матеріалі «Схем».

«Не треба загравати з Путіним, з Гітлером вже загравали»

17 травня поховали першого президента України Леоніда Кравчука, який помер на 89-му році життя.

Пропонуємо вашій увазі інтерв’ю з Леонідом Кравчуком, яке редакція Радіо Свобода записала ще у 2019 році. Ми готували матеріал про Крим у 1954-му, але ця розмова так і не була опублікована. Переглянувши запис, складається враження, що ми говорили з першим президентом незалежної України буквально вчора. Такі точні та пророчі його фрази про Путіна і велику війну. Говорячи про Крим, Леонід Кравчук не раз повертався до відносин з Росією. І казав, що про дружбу з Кремлем треба забути. І радив не загравати з Путіним, як колись це робили з Гітлером.

У Путіна не вистачить сил втримати південь України – Віталій Портников

Російські війська окупували частину південних областей України і все частіше представники російської влади кажуть про приєднання цих територій до Росії. Так, очільник Красноярського краю Андрій Клішас сказав, що таке право мають не лише так звані «ДНР» та «ЛНР» (угруповання, що діють на території ОРДЛО – ред.), а й Херсонщина, Запоріжжя. Раніше інший російський сенатор Андрій Турчак заявив, що «Росія прийшла на Херсонщину назавжди». Натомість політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников вважає, що Росії доведеться забратися не лише з Херсонщини, а з усього півдня України.

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Війна очима парамедика. Відео з натільної камери «Тайри», яку взяли у полон

Війна очима парамедика: волонтерка Юлія Паєвська («Тайра») передала журналістам міжнародного агентства Associated Press флешку з відео зі своєї натільної камери. Там показана її робота у Маріуполі. Зараз жінка перебуває у полоні.

Юлію та її водія затримали бойовики угруповання «ДНР» 15 березня на блокпості в селищі Мангуш, що за 15 кілометрів від Маріуполя. Останні вісім років Паєвська надавала першу медичну допомогу пораненим військовим та цивільним на Донбасі та відвозила їх до лікарень. Юлія Паєвська має інвалідність і проблеми зі здоров’ям.

Мистецтво проти війни: вуличні художники з усього світу висловлюють підтримку Україні

Озброївшись фарбами, художники-муралісти висловлюють своє ставлення до війни, яку веде Росія проти України. Деякі створюють мурали, а поруч розміщують QR-код для допомоги українській армії або біженцям.

Попри слова критиків, які розцінюють вуличний живопис як ознаку занепаду мистецтва, творці муралів стверджують, що це демократична форма мистецтва, яка дає голос тим, чиї голоси не чують. Якщо все зроблено правильно, то це може підвищити поінформованість людей про соціальні, політичні та екологічні проблеми і спонукати їх діяти, вважають художники. Більше фото тут.

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