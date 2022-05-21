Липівка: ідентифікований командир роти 64 бригади РФ, який наказав стріляти в мирного мешканця та нищити його дім

Тимчасова окупація частини Київської області у період повномасштабної війни Росії проти України – це не лише Ірпінь, Буча, Гостомель, Бородянка, Макарів. Це ще й низка інших захоплених населених пунктів та невеличких сіл, де тривали бої, де армійці РФ протягом тривалого часу знищували майно, займалися мародерством, катували і вбивали мирних жителів. Одне з таких – село Липівка Макарівської селищної громади Бучанського району. 20 травня Києво-Святошинська окружна прокуратура заочно повідомила про підозру командиру роти 64-ї окремої мотострілкової бригади, який віддавав накази стріляти в мирного мешканця окупованої Липівки та руйнувати його майно. Журналісти «Схем» (Радіо Свобода) допомогли його ідентифікувати.

У квітні цього року 64-а окрема мотострілкова бригада РФ отримала в Україні альтернативну назву – «бучанських різників» або «бучанських катів». Українська влада вважає військових цієї бригади причетними до масових вбивств у Бучі. Російська влада вважає інакше. Того ж місяця президент Путін присвоїв бригаді почесний «статус» – вона стала гвардійською.

Докази та свідчення злочинів армійців РФ українські правоохоронці продовжують збирати досі. В тому числі, у невеличких селах Київської області, які також перебували під тимчасовою окупацією і ще довго оговтуватимуться від перебування там російської армії.

Село Липівка Макарівської селищної громади розташоване у західній частині Київської області. За останніми даними, там живе трохи більше від тисячі осіб. У відкритих джерелах про історію цього села можна знайти згадку про кургани, що розташовані неподалік, про липи, які здавна росли тут у великій кількості. Але після 24 лютого історія цього села доповнилась темними сторінками.

Як встановила Києво-Святошинська окружна прокуратура спільно зі слідчими Нацполіції, майже місяць військові 64-ї окремої мотострілкової бригади перебували на території Липівки.

За версією слідства, одним із тих, хто віддавав злочинні накази солдатам, був Василь Литвиненко. Командир роти. Старший лейтенант.

Журналісти «Схем» допомогли ідентифікувати командира, а свідки впізнали його на фото.

Липівка. 27 лютого

Цього дня 62-річний мешканець села Микола перебував на подвір’ї власного будинку. За даними правоохоронців, підлеглі Литвиненка за його наказом і у його присутності вистрілили у беззбройного чоловіка. Через неможливість звернутися до медиків, Микола через 2 дні помер. Згодом, за інформацією слідства і відповідно до свідчень мешканців, військові РФ, які перебували у підпорядкуванні Литвиненка, також поцілили у будинок з танку. Будинок згорів.

Що відомо про Василя Литвиненка, який віддав такий наказ солдатам?

Василь Литвиненко

Вже під час повномасштабної війни Росії проти України, 19 березня, йому виповнилось 30 років. Якщо дивитись фото з його активної

сторінки

в соцмережі «Вконтактє», він справляє враження сім’янина – усюди з дружиною.

Але військова тематика простежується у тому, що він читає та що слухає.

Наприклад, репостить повідомлення з груп «Армия Z | Минобороны | Служба по контракту» та «Армия и новости». Зокрема, з добіркою «золотых правил» військового РФ. Одне з яких звучить як: «Пока ты жив – ты стреляешь, если не стреляешь, значит – перезаряжаешься, если не перезаряжаешься, значит – передвигаешься, если не передвигаешься, увы – ты мертв».

Музичні вподобання – теж військового спрямування. Наприклад, пісні «здесь юго-восток», «братишка из спецназа», «боевой долг».

Натомість фото Литвиненка у формі публікує його дружина Анастасія (у дівоцтві Барановська).

Журналістам також вдалось знайти декілька його ранніх фото з товаришами по службі.

Та чимало світлин, на яких Литвиненко позує зі зброєю.

Схоже, це сімейна риса.

Декілька років тому, схоже, Литвиненко був членом військово-спортивного клубу «Барс».

Мета цього клубу, як йдеться у публікаціях у російських медіа – «воспитание подростков и молодёжи в духе служения отечеству», зокрема, шляхом «подготовки к службе в российской армии».

20 травня українські правоохоронці заочно повідомили Василю Литвиненку про підозру.

За ч. 2 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни.

На дзвінок за номером, зареєстрованим за Василем Литвиненком, він не відповів.

Журналісту «Схем» Георгію Шабаєву вдалось додзвонитись дружині Литвиненка. На запитання, чи повернувся її чоловік в Росію, чи досі перебуває в Україні, Анастасія відповіла: «Он на Украине». Про те, що українські правоохоронці підозрюють Василя Литвиненка у тому, що він віддавав наказ стріляти в мирного жителя села Липівка, і солдати виконали цей наказ в його присутності, жінці, з її слів, невідомо.

«Я ничего не знаю. Я давно не связывалась с ним. Нет связи. До свидания», – сказала Анастасія Литвиненко і поклала слухавку.