Липівка: ідентифікований командир роти 64 бригади РФ, який наказав стріляти в мирного мешканця та нищити його дім

Тимчасова окупація частини Київської області у період повномасштабної війни Росії проти України – це не лише Ірпінь, Буча, Гостомель, Бородянка, Макарів. Це ще й низка інших захоплених населених пунктів та невеличких сіл, де тривали бої, де армійці РФ протягом тривалого часу знищували майно, займалися мародерством, катували і вбивали мирних жителів. Одне з таких – село Липівка Макарівської селищної громади Бучанського району. 20 травня Києво-Святошинська окружна прокуратура заочно повідомила про підозру командиру роти 64-ї окремої мотострілкової бригади, який віддавав накази стріляти в мирного мешканця окупованої Липівки та руйнувати його майно. Журналісти «Схем» (Радіо Свобода) допомогли його ідентифікувати.
У квітні цього року 64-а окрема мотострілкова бригада РФ отримала в Україні альтернативну назву – «бучанських різників» або «бучанських катів». Українська влада вважає військових цієї бригади причетними до масових вбивств у Бучі. Російська влада вважає інакше. Того ж місяця президент Путін присвоїв бригаді почесний «статус» – вона стала гвардійською.
Докази та свідчення злочинів армійців РФ українські правоохоронці продовжують збирати досі. В тому числі, у невеличких селах Київської області, які також перебували під тимчасовою окупацією і ще довго оговтуватимуться від перебування там російської армії.
Село Липівка Макарівської селищної громади розташоване у західній частині Київської області. За останніми даними, там живе трохи більше від тисячі осіб. У відкритих джерелах про історію цього села можна знайти згадку про кургани, що розташовані неподалік, про липи, які здавна росли тут у великій кількості. Але після 24 лютого історія цього села доповнилась темними сторінками.
Як встановила Києво-Святошинська окружна прокуратура спільно зі слідчими Нацполіції, майже місяць військові 64-ї окремої мотострілкової бригади перебували на території Липівки.
За версією слідства, одним із тих, хто віддавав злочинні накази солдатам, був Василь Литвиненко. Командир роти. Старший лейтенант.
Журналісти «Схем» допомогли ідентифікувати командира, а свідки впізнали його на фото.
Липівка. 27 лютого
Цього дня 62-річний мешканець села Микола перебував на подвір’ї власного будинку. За даними правоохоронців, підлеглі Литвиненка за його наказом і у його присутності вистрілили у беззбройного чоловіка. Через неможливість звернутися до медиків, Микола через 2 дні помер. Згодом, за інформацією слідства і відповідно до свідчень мешканців, військові РФ, які перебували у підпорядкуванні Литвиненка, також поцілили у будинок з танку. Будинок згорів.
Що відомо про Василя Литвиненка, який віддав такий наказ солдатам?
Василь ЛитвиненкоВже під час повномасштабної війни Росії проти України, 19 березня, йому виповнилось 30 років. Якщо дивитись фото з його активної сторінки в соцмережі «Вконтактє», він справляє враження сім’янина – усюди з дружиною.
Але військова тематика простежується у тому, що він читає та що слухає.
Наприклад, репостить повідомлення з груп «Армия Z | Минобороны | Служба по контракту» та «Армия и новости». Зокрема, з добіркою «золотых правил» військового РФ. Одне з яких звучить як: «Пока ты жив – ты стреляешь, если не стреляешь, значит – перезаряжаешься, если не перезаряжаешься, значит – передвигаешься, если не передвигаешься, увы – ты мертв».
Музичні вподобання – теж військового спрямування. Наприклад, пісні «здесь юго-восток», «братишка из спецназа», «боевой долг».
Натомість фото Литвиненка у формі публікує його дружина Анастасія (у дівоцтві Барановська).
Журналістам також вдалось знайти декілька його ранніх фото з товаришами по службі.
Та чимало світлин, на яких Литвиненко позує зі зброєю.
Схоже, це сімейна риса.
Декілька років тому, схоже, Литвиненко був членом військово-спортивного клубу «Барс».
Мета цього клубу, як йдеться у публікаціях у російських медіа – «воспитание подростков и молодёжи в духе служения отечеству», зокрема, шляхом «подготовки к службе в российской армии».
20 травня українські правоохоронці заочно повідомили Василю Литвиненку про підозру.
За ч. 2 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни.
На дзвінок за номером, зареєстрованим за Василем Литвиненком, він не відповів.
Журналісту «Схем» Георгію Шабаєву вдалось додзвонитись дружині Литвиненка. На запитання, чи повернувся її чоловік в Росію, чи досі перебуває в Україні, Анастасія відповіла: «Он на Украине». Про те, що українські правоохоронці підозрюють Василя Литвиненка у тому, що він віддавав наказ стріляти в мирного жителя села Липівка, і солдати виконали цей наказ в його присутності, жінці, з її слів, невідомо.
«Я ничего не знаю. Я давно не связывалась с ним. Нет связи. До свидания», – сказала Анастасія Литвиненко і поклала слухавку.
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