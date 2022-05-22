Воєнний стан триватиме щонайменше до 23 серпня – рішення Ради

Верховна Рада на запит президента України Володимира Зеленського подовжила дію воєнного стану. Про це заявила пресслужба парламенту 22 травня.

«Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану в державі на 90 діб до 23 серпня 2022 року», – йдеться в повідомленні.

Рішення підтримали 320 народних депутатів. Водночас сайт Верховної Ради наразі не містить даних про ухвалення законопроєкту.

Президент України Володимир Зеленський 18 травня запропонував Верховній Раді продовжити термін загальної мобілізації.

Верховна Рада одноголосно підтримала запровадження воєнного стану в Україні 24 лютого 2022 року, після початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії.