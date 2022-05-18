Президент ініціював продовження загальної мобілізації

Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді продовжити термін загальної мобілізації.

Законопроєкт, який затверджує указ «Про продовження строку проведення загальної мобілізації», з’явився на сайті парламенту 18 травня. Текст наразі не оприлюднений.

Сьогодні ж документ був переданий на розгляд керівництву Ради.

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Раніше 18 травня Верховна Рада зареєструвала пропозицію Зеленського продовжити дію воєнного стану.

24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив про початок спрямованої проти України «спеціальної воєнної операції» (російський політичний евфемізм, щоб не називати війною те, що відбувається в Україні – ред.).

Того ж дня, 24 лютого в Україні було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію.