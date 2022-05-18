Зеленський запропонував Раді подовжити воєнний стан

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо продовження терміну воєнного стану – він був зареєстрований на сайті 18 травня.

Документ пропонує затвердити указ президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні». Сам текст наразі недоступний.

Верховна Рада одноголосно підтримала запровадження воєнного стану в Україні 24 лютого 2022 року, після початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії.

У квітні парламент продовжив воєнний стан в Україні до 25 травня.