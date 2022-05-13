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Мінцифри відновило онлайн-реєстрацію новонароджених в «Дії»

Батько з новонародженою дитиною в укритті перинатального центру, Київ, 2 березня 2022 року

Функція онлайн-реєстрації новонароджених дітей на порталі «Дія» знову доступна, повідомляє Міністерство цифрової трансформації 13 травня.

«Батьки новонароджених знову можуть зареєструвати дитину онлайн. Це займе до 10 хвилин на порталі «Дія», – йдеться в повідомленні.

Крім того, функція «єМалятко» дозволяє замовити такі державні послуги для новонародженої дитини:

  • свідоцтво про народження
  • унікальний номер запису в реєстрі
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (картка платника податків)
  • допомога при народженні
  • виплати для дитини з багатодітної сім’ї
  • грошова компенсація за пакунок малюка
  • внесення інформації про дитину до Реєстру пацієнтів

Міністерство цифрової трансформації 3 березня повідомило, що послуга «єМалятко» недоступна через воєнний стан, пов’язаний із повномасштабним вторгненням Росії до України.

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