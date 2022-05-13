Мінцифри відновило онлайн-реєстрацію новонароджених в «Дії»

Функція онлайн-реєстрації новонароджених дітей на порталі «Дія» знову доступна, повідомляє Міністерство цифрової трансформації 13 травня.

«Батьки новонароджених знову можуть зареєструвати дитину онлайн. Це займе до 10 хвилин на порталі «Дія», – йдеться в повідомленні.

Крім того, функція «єМалятко» дозволяє замовити такі державні послуги для новонародженої дитини:

свідоцтво про народження

унікальний номер запису в реєстрі

реєстраційний номер облікової картки платника податків (картка платника податків)

допомога при народженні

виплати для дитини з багатодітної сім’ї

грошова компенсація за пакунок малюка

внесення інформації про дитину до Реєстру пацієнтів

Міністерство цифрової трансформації 3 березня повідомило, що послуга «єМалятко» недоступна через воєнний стан, пов’язаний із повномасштабним вторгненням Росії до України.