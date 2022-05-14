Зеленський підписав закон про заборону проросійських партій

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських політичних партій.

Про це вказано у картці законопроєкту №7172-1, також про це повідомила депутатка від фракції партії «Слуга народу» Ольга Совгиря.



«Президент України підписав закон про заборону проросійських політичних партій! Закон набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування», – написала вона у телеграмі.

Верховна Рада 3 травня ухвалила законопроєкт №7172-1, «за» проголосували 330 депутатів. Як йдеться у пояснювальній записці, заборона діяльності проросійських політичних партій, які здійснюють антиукраїнську діяльність або пропагують колабораціонізм, буде ефективним засобом захисту демократії в Україні і її незалежності та суверенітету.

Президент України 20 березня ввів у дію указ РНБО про припинення діяльності низки проросійських партій, серед них і ОПЗЖ, «Наші» та «Партія Шарія». Загалом 11 політичних партій.