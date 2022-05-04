Депутати-мільйонери Львочкіни досі не поверталися в Україну і мовчать про війну – «Схеми»

Народні депутати України Сергій та Юлія Льовочкіни, обрані від ОПЗЖ до Верховної Ради, покинули Україну до початку повномасштабного вторгнення російських військ і відтоді не повертались. Юлія Льовочкіна, ймовірно мешкає на своїй на віллі у Франції, місцеперебування Сергія Льовочкіна досі невідоме.

Одні з найбагатших українських політиків, які зберігали суттєвий вплив на державне управління фактично за будь-якої влади, повністю зникли з інформаційного простору і досі не виступили з публічними заявами щодо російської агресії. Про це йдеться у матеріалі «Схем» (Радіо Свобода) підготовленому у партнерстві з французькою щоденною регіональною газетою Nice-Matin. Журналісти відвідали віллу Льовочкіних на Лазуровому узбережжі у Франції.

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Відповідно до інформації, яку отримали журналісти «Схем» від джерел у прикордонній службі, народний депутат України Сергій Льовочкін не повертався в Україну, відколи вилетів 10 лютого 2022 року у Венецію (Італія).

Його сестра, депутатка Юлія Льовочкіна також не поверталася в Україну, відколи 26 січня 2022 року вилетіла в Ніццу (Франція) разом із чоловіком, керівником «Київгазу» Андрієм Вінграновським.

За допомогою джерел у правоохоронних органах «Схеми» встановили, що з того часу український мобільний номер Юлії Льовочкіної зареєстрований у роумінгу в Франції.

«Схеми» попросили французьких колег-журналістів, а також представників української громади навідатися до вілли Льовочкіних поблизу Ніцци. Вілла розташована у Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазуровому узбережжі, та зареєстрована на датську компанію Glorietta Investments I APS. Юлія Льовочкіна у своїй декларації вказала, що є бенефіціарною власницею цієї компанії і разом із Сергієм Льовочкіним та членами родини користується французькою нерухомістю своєї датської фірми.

Прилеглі до маєтку Льовочкіних вулиці заповнені автівками з українськими номерними знаками.

Серед них немає автомобілів, записаних прямо на Сергія або Юлію Льовочкіних. Але вдалося зафіксувати мікроавтобус Volkswagwen. Він, за даними джерел «Схем» у поліції, належить Олегу Миколайовичу Титаренку. Він – давній соратник та менеджер бізнес-структур Льовочкіних, їхній партнер. Наприклад, очолював банк Льовочкіних «Кліринговий дім».

«Чому депутати ігнорують засідання парламенту, як допомагають своїм виборцям переживати труднощі воєнного часу? І взагалі як оцінюють дії Володимира Путіна в Україні? Чому Сергій Льовочкін – багаторічний політичний важковаговик – протягом цього часу досі не виступив із заявою, у якій би доніс свою позицію стосовно війни у країні, в якій збагатився? З 24 лютого суспільство не почуло ні заяв, ні окреслених позицій одних з найбільш заможних українських політиків стосовно війни Росії проти України», – йдеться в матеріалі «Схем».

Юлія Льовочкіна не відповіла на дзвінки журналістів »Схем», прочитала повідомлення у месенджері, але проігнорувала їх.

«Схеми» намагалися поставити Сергію Льовочкіну запитання про його місцеперебування, про те, чи збирається він повертатися у Україну, як оцінює дії Володимира Путіна та повномасштабне вторгнення російської армії. Він проігнорував усі дзвінки та повідомлення від Радіо Свобода, з якими журналісти звертались до нього протягом місяця.

Ще за 10 днів до початку повномасштабного вторгнення російських військ секретар Ради нацбезпеки у оборони України Олексій Данілов заявив про те, що спостерігається певний «відтік» народних депутатів з країни. Станом на 14 лютого 23 народні обранці перебували закордоном, видання «Українська правда» повідомило, що більшість депутатів-втікачів – із «Опозиційної платформи «За життя».

Президент України Володимир Зеленський під час засідання Верховної Ради 3 травня назвав дві обставини, які можуть бути поважними причинами для відсутності народних депутатів на робочому місці під час війни: це робота в регіонах чи за кордоном заради інтересів України бо смерть.