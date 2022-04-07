«Схеми» знайшли у родини російського олігарха Євтушенкова чотири вілли в Італії

Родина російського олігарха Володимира Євтушенкова, який заробляє на російських державних оборонних замовленнях, володіє чотирма віллами в Італії. Елітна нерухомість, про яку раніше не було відомо, оформлена на Олену Брусилову – матір дітей олігарха, топ-менеджерку структур в його корпорації. Про це йдеться у розслідуванні «Схем» (Радіо Свобода).

Журналісти наводять документи, відповідно до яких Олена Брусилова є власницею чотирьох об’єктів нерухомості у Форте-дей-Мармі.

Дві вілли розташовані по сусідству, за декілька хвилин ходьби від пляжу. Перша – за адресою 55042 Forte dei Marmi, Via Versilia, 5. Вона складається із 16 окремих приміщень.

Друга – за адресою 55042 Forte dei Marmi, Via Versilia, 3.

Третя вілла розташована північніше, на Forte dei Marmi, Via Giuseppe Mazzini, 89, складається з 15 окремих приміщень.

Четверта адреса – це великий комплекс на березі моря, швидше за все, це готель, у якому у Брусилової – приміщень та додатково ще 3,5.

Російський олігарх Володимир Євтушенков декілька років перебуває у переліку бізнесменів, наближених до Путіна, складеному США. Був у складі тих представників бізнесу, яких президент РФ скликав у переддень повномасштабного вторгнення в Україну, закликаючи «бути патріотичними». Його оборонний бізнес-концерн виконує масштабні замовлення Міністерства оборони Російської Федерації. Але Євтушенков досі не потрапив під західні санкції. Разом із тим «Схеми» продовжують знаходити його майно в Європі, про яке раніше не було публічно відомо.

Майно стовпів Путіна у цивілізованих країнах – це потенційна база валютних активів для конфіскації на користь України, як компенсації збитків нанесених російською армією та її командуванням. Правові механізми для цього існують різні – зазвичай, це довгий шлях, який, втім, завжди починається з виявлення прихованого майна, йдеться в розслідуванні «Схем».

У березні журналісти «Схем» оприлюднили два розслідування, у яких йшлося про нерухомість Євтушенкова: про три вілли олігарха на Лазуровому узбережжі Франції (у співпраці зі Scanner Project) та про два будинки у центрі Лондона вартістю 30 мільйонів фунтів стерлінгів.

Після цього розслідування під британським маєтком Володимира Євтушенкова у центрі Лондона зібрався мітинг із закликами припинити російську військову агресію в Україні.