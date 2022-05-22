Зеленський і Дуда прийшли до Верховної Ради – народний депутат

Президенти України та Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда прийшли на засідання Верховної Ради, повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк 23 травня.

Він оприлюднив відео того, як парламентарі вітають Дуду в сесійній залі.

Згодом, як повідомив Железняк, перед депутатами виступив Зеленський, а потім – президент Польщі.

Виступи, як і засідання українського парламенту, не транслюються наживо. Також жоден із президентів наразі не повідомляв про відвідини Ради офіційно.

Раніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда прибув 22 травня до Києва з неанонсованим візитом.